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$
64.01
$
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70.41
64.37
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.76
70.46
Индексы и котировки Brent
62.58
–0.05 Золото
1528.61
–0.03 РТС
1358.80
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.0996
–0.0047
10.09
1.1043
22.09
11.09
30.08