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МВФ назвал помехи для роста экономики Украины 

Российская Газета + ещё 6 25 минут назад
МВФ назвал помехи для роста Украины
Фото: ТАСС
Экономическому росту на Украине мешает коррупция, слабая бизнес-среда и неэффективная работа госпредприятий. К такому выводу пришли в миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
"Рост (экономики) сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и доминированием неэффективных госпредприятий или олигархов в значительной части экономики, что сдерживает конкуренцию и инвестиции", — говорится в отчете миссии.
В тексте также отмечается, что обсуждение новой программы помощи Киеву продолжится в ближайшие недели.
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Экономика , Валютные войны , Международный валютный фонд
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