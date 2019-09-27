МВФ назвал помехи для роста Украины

Названы главные проблемы Украины

Экономике Украины мешают расти олигархи, коррупция и плохие законы, сказано на сайте Международного валютного фонда

Сегодня МВФ представил отчет по итогам визита своей миссии в Киев 12-26 сентября. В нем уровень инвестиций в украинскую экономику оценен как низкий, ВВП на душу населения как очень низкий, темпы роста экономики как чрезмерно низкие.

Среди факторов, которые тормозят экономический рост на Украине, упоминаются повсеместная коррупция, недостатки в правовой базе, плохие условия ведения бизнеса и доминирование в экономике олигархов и неэффективных государственных предприятий.

Среди рекомендаций по преодолению сложившегося положения упомянуты открытие рынков, судебная реформа, борьба с коррупцией, накопление резервов, сокращение инфляции, усиление конкуренции, обеспечение приемлемого госдолга, уменьшение роли государства и олигархов в экономике и повышение эффективности и результативности государственных расходов.

Кроме того, в МВФ сообщили, что новая украинская власть попросила о новой программе поддержки, что дискуссии по этому вопросу проходили две последние недели, были плодотворными и продолжатся в ближайшие недели.