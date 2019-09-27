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Названы главные проблемы Украины 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
МВФ назвал помехи для роста Украины
Фото: ТАСС
Экономике Украины мешают расти олигархи, коррупция и плохие законы, сказано на сайте Международного валютного фонда.
Сегодня МВФ представил отчет по итогам визита своей миссии в Киев 12-26 сентября. В нем уровень инвестиций в украинскую экономику оценен как низкий, ВВП на душу населения как очень низкий, темпы роста экономики как чрезмерно низкие.
Среди факторов, которые тормозят экономический рост на Украине, упоминаются повсеместная коррупция, недостатки в правовой базе, плохие условия ведения бизнеса и доминирование в экономике олигархов и неэффективных государственных предприятий.
Среди рекомендаций по преодолению сложившегося положения упомянуты открытие рынков, судебная реформа, борьба с коррупцией, накопление резервов, сокращение инфляции, усиление конкуренции, обеспечение приемлемого госдолга, уменьшение роли государства и олигархов в экономике и повышение эффективности и результативности государственных расходов.
Кроме того, в МВФ сообщили, что новая украинская власть попросила о новой программе поддержки, что дискуссии по этому вопросу проходили две последние недели, были плодотворными и продолжатся в ближайшие недели.
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Комментарии4
Экономика , Валютные войны , Международный валютный фонд
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