Росстат разъяснил данные о сентябрьских увольнениях

В Росстате заявили, что данные о сентябрьских увольнениях являются прогнозом

Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек являются прогнозными, а не планируемыми и составляют менее 0,1% работающих граждан. В этой связи корректно анализировать уже случившиеся увольнения, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Росстата

В среду газета "Известия" сообщила, что по данным статистического ведомства, до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. По данным издания, наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающим производством, — 12,6 тыс. человек, в отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 7,7 тыс. человек, а в сфере образования без работы могут остаться 5,2 тыс. работников.

"Это прогнозные цифры, а не планируемые решения. В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям", — пояснили в Росстате.

В ведомстве подчеркнули, что приведенные цифры — 51,6 тыс. человек составляют "менее 0,1% от работающих".