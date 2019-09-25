Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.50
70.70
70.80
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.40
70.00
Индексы и котировки Brent
62.08
–0.03 Золото
1528.70
–0.02 РТС
1349.58
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.0991
–0.0053
10.09
1.1043
22.09
11.09
30.08

В Росстате заявили, что данные о сентябрьских увольнениях являются прогнозом 

ТАСС 1 час назад
Росстат разъяснил данные о сентябрьских увольнениях
Фото: ТАСС
Данные о возможных увольнениях 51,6 тыс. человек являются прогнозными, а не планируемыми и составляют менее 0,1% работающих граждан. В этой связи корректно анализировать уже случившиеся увольнения, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Росстата.
В среду газета "Известия" сообщила, что по данным статистического ведомства, до конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. По данным издания, наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающим производством, — 12,6 тыс. человек, в отрасли госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения — 7,7 тыс. человек, а в сфере образования без работы могут остаться 5,2 тыс. работников.
"Это прогнозные цифры, а не планируемые решения. В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям", — пояснили в Росстате.
В ведомстве подчеркнули, что приведенные цифры — 51,6 тыс. человек составляют "менее 0,1% от работающих".
Заемщики поневоле: кредит можно повесить на любого
ТАСС: последние новости
Глава Сбербанка назвал МВФ "абсолютно мертвым органом" Глава Сбербанка назвал МВФ "абсолютно мертвым органом" Путин: Россия поддерживает диалог президента Венесуэлы с силами оппозиции Путин: Россия поддерживает диалог президента Венесуэлы с силами оппозиции Орешкин прогнозирует снижение годовой инфляция в октябре ниже 4% Орешкин прогнозирует снижение годовой инфляция в октябре ниже 4%
Комментарии
Экономика , Росстат , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как тема импичмента Трампа отразится на рубле
Как тема импичмента Трампа отразится на рубле
«Плохая Россия»: на Украине призвали заработать на соседе
«Плохая Россия»: на Украине призвали заработать на соседе
Греф назвал МВФ мертвым органом
Греф назвал МВФ мертвым органом1
Орешкин спрогнозировал уровень инфляции в октябре
Орешкин спрогнозировал уровень инфляции в октябре
Недельный чек россиян вырос почти на 4%
Недельный чек россиян вырос почти на 4%2
Видео
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
02:18
Россия и Белоруссия оставили Украину без дизеля
Экономика Компании
Медведев объявил о профиците бюджета
06:43
Медведев объявил о профиците бюджета
Экономика
Рубль растерял рост
00:30
Рубль растерял рост
Рынки
Газовые войны: сколько Украина насчитала России
00:59
Газовые войны: сколько Украина насчитала России
Рынки Компании
Опасный Superjet: у «Сухого» нашли уязвимость
00:59
Опасный Superjet: у «Сухого» нашли уязвимость
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение