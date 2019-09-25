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Росстат зафиксировал недельное снижение цен по ряду продуктовых позиций 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Росстат зафиксировал недельное снижение цен по ряду продуктовых позиций
Фото: РИА Новости
Росстат опубликовал данные «Об оценке индекса потребительских цен с 17 по 23 сентября 2019 года», согласно которым по ряду продуктовых позиций цены снизились.
За неделю инфляция, по оценке Росстата, оказалась нулевой. При этом цены на сахар-песок снизились на 0,9%, свинину — на 0,4%, пшено — на 0,3%, макаронные изделия и вермишель — на 0,2%, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, значительно подешевела плодоовощная продукция — на 1,7%. В том числе морковь и лук репчатый снизились в цене на 3,7%, картофель — на 2,9%, капуста белокочанная — на 2,7%, яблоки — на 2,5%.
Неделей ранее Росстат зафиксировал недельную инфляцию в 0,1%.
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