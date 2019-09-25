Украине предрекли серьезные проблемы с газом к весне

В ходе пресс-конференции НСН политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о сознательном затягивании сложной ситуации.

31 декабря заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, но стороны до сих пор не пришли к соглашению по новому контракту.

Украина пытается успеть запастись газом на зиму, чтобы пережить этот период вне зависимости от договора с Россией, однако пока украинские газовые хранилища заполнены лишь на 64%, утверждают эксперты.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак объявил, что к весне у Украины будут большие проблемы с газом.

«Украина потребляет около 31 миллиардов кубометров газа в год. Потребление сокращается из-за того, что Украина теряет целые отрасли, темпы роста, происходит отток населения, сокращается потребление газа. К марту будут серьезные проблемы. Вопрос, могут ли власти достать хотя бы 16 миллиардов кубометров. Проблема затягивалась сознательно руководством «Нафтогаза» и предыдущим руководством страны», — рассказал он.

Ранее эксперт в ходе пресс-конференции рассказал о действиях украинских властей, которые променяли будущее своей страны в угоду мировому капиталу.