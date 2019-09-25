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Украине предрекли серьезные проблемы с газом к весне 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Украине предрекли серьезные проблемы с газом
Фото: РИА Новости
В ходе пресс-конференции НСН политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о сознательном затягивании сложной ситуации.
31 декабря заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину, но стороны до сих пор не пришли к соглашению по новому контракту.
Украина пытается успеть запастись газом на зиму, чтобы пережить этот период вне зависимости от договора с Россией, однако пока украинские газовые хранилища заполнены лишь на 64%, утверждают эксперты.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак объявил, что к весне у Украины будут большие проблемы с газом.
«Украина потребляет около 31 миллиардов кубометров газа в год. Потребление сокращается из-за того, что Украина теряет целые отрасли, темпы роста, происходит отток населения, сокращается потребление газа. К марту будут серьезные проблемы. Вопрос, могут ли власти достать хотя бы 16 миллиардов кубометров. Проблема затягивалась сознательно руководством «Нафтогаза» и предыдущим руководством страны», — рассказал он.
Ранее эксперт в ходе пресс-конференции рассказал о действиях украинских властей, которые променяли будущее своей страны в угоду мировому капиталу.
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Комментарии1
Экономика , Александр Дудчак , Нафтогаз
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