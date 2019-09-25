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Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
«Не нужно забрасывать их деньгами»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами, чтобы средства использовались эффективно.
"Просто если отрасли к чему-то не готовы, то не нужно забрасывать их деньгами. Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не будет приводить просто к повышению цен", — сказал он, попросив премьер-министра Дмитрия Медведева контролировать этот процесс.
Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
"Все текущие расходы у нас выполняются полностью по графику, у нас общий рост расходов, и поэтому в части общих расходов, в части потребительского спроса бюджет профинансировал все, что он должен был профинансировать", — сказал Орешкин.
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Экономика , Рынки , Дмитрий Медведев , Максим Орешкин , Владимир Путин
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