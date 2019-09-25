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​Путин: экономический рост — не самоцель, важен рост доходов граждан 

Банки.ру 43 минуты назад
​Путин высказался о доходах россиян
Фото: РИА Новости
Экономический рост не является самоцелью, главное — повышение доходов граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
«Сам экономический рост — это не самоцель, важен конечный результат — повышение доходов граждан», — сказал президент.
По его словам, с 1 октября на 4,3% должны быть проиндексированы зарплаты работников госучреждений, соцсферы и некоторых других категорий работников, на которых не распространялся майский указ.
«С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей. 7,5% рост. Должен достичь 12 130 рублей», — сказал президент.
Он отметил, что с 1 января должно быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка.
«Как мы и договаривались, количество таких семей должно увеличиться с 45,7% до 68% семей», — указал глава государства.
Он добавил, что эти семьи будут получать выплаты до достижения детьми 3-летнего возраста.
С 1 октября должны быть проиндексированы денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, добавил президент.
«Общий рост военных пенсий должен составить 6,3%», — заключил Путин.
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Экономика , Личный счет
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