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«ЦБ подкрутил»: Путин определил, что будет с ценами 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
«ЦБ подкрутил»: Путин определил, что будет с ценами
Фото: Газета.Ru
Центробанк «немножко подкрутил макроэкономические показатели», в результате чего и произошло снижение инфляции. Об этом не без иронии сообщил президент Владимир Путин. Рост цен действительно будет снижаться и достигнет к концу года 3,6%, а в следующем году, возможно, опустится даже ниже трех процентов, отмечают в Минэкономразвитии. При условии, что инфляцию не разгонят массированные государственные инвестиции, которые правительство начало закачивать в экономику.
Владимир Путин назвал причиной снижения инфляции ниже целевого уровня в 4% «подкрутку» со стороны Центрального банка.
«Это отчасти понятно, потому что мы знаем этот (денежный) «навес», который образовался в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов. А ЦБ в ожидании этих 700 млрд немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей», — сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.
Точнее, наверное, было бы сказать, что ЦБ не подкрутил, а зажал рост кредитования через все еще очень высокую ключевую ставку в 7%, что и отразилось на инфляции.
Перед этим с докладом на совещании выступил Максим Орешкин, министр экономического развития. Он возразил Путину, что ситуация «на самом деле не совсем такая».
«Я знаю, слышал ваши дискуссии. Извините, что вас перебил», — добавил глава государства.

Центробанк перегнул с инфляцией

Инфляция в августе, напомним, замедлилась до 4,3% с 4,6% в июле в годовом выражении.
Между тем, из доклада Орешкина на совещании следовало, что уже в начале октябре годовая инфляция опустится ниже 4%, а в последующие месяцы опустится до 3,6%, а в первом квартале 2020-го перейдет черту в 3%.
В начале сентября ведомство Орешкина сообщало, что в этом году инфляция составит 3,6-3,8%. Ранее Орешкин неоднократно заявлял, что по итогам года инфляция окажется ниже 4%. «Она (инфляция) снижается даже быстрее тех ожиданий, которые я озвучивал в июле этого года», — повторил Орешкин и в этот раз.
При этом он отметил, что разгоняют инфляцию госрасходы. «Если говорить про бюджетные расходы, то у нас как правило, это в основном расходы капитального характера. Они как раз на краткосрочную инфляцию оказывают не лучшее влияние. Все текущие расходы у нас выполняются полностью по графику и поэтому в части текущих расходов, в части потребительского спроса, бюджет профинансировал все, что должен был профинансировать, — сказал Орешкин.
Он признал наличие денежного навеса. „Действительно, есть определенный навес, это действительно проблема, но наша оценка — влияние этого фактора на инфляцию ограничено“, — пояснил Орешкин.
Путин в ответ призвал не забрасывать деньгами отрасли, если они к „чему-то не готовы“. „Нужно направлять такой объем средств в экономику, который эффективно начнет работать, а не приведет просто к повышению цен“, — отметил Путин.
Но Орешкин указал на риски не ускорения, а замедления экономики „в ближайшие 12 месяцев“. И косвенно об этом свидетельствует замедление кредитной активности банков. Речь идет не о сокращении кредитования населения, что было бы правильным трендом, а о серьезном замедлении активности по другим направлениям кредитования.
Например, рост ипотечного портфеля за 12 месяцев замедлился с 1,3 трлн руб. до 1,1 трлн руб., привел пример министр. Он предложил перераспределить кредитные потоки от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного.

»Интересная получается логика»

На этой проблеме — структуре банковских кредитов — Минэкономики ранее жестко поспорил с ЦБ. В июне Центробанк обнародовал доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП был бы нулевым. Имелся в виду первый квартал этого года.
Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». Орешкин считает, что существует риск роста необеспеченных потребительских кредитов. Задолженность по ним на 1 мая 2019 года, к моменту спора двух ведомств, составила 7,9 трлн руб. За год она выросла на 25,3%. Путин также высказывался о риске закредитованности населения.
Но ЦБ настаивал, что потребкредитование способствовало росту потребления, росту ВВП и дальше надо действовать в том же духе, не снижать потребкредитование. При этом регулятор отмечал, что в долгосрочном периоде это будет способствовать даже большей устойчивости банковского сектора.
«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — возмутился в ответ Орешкин. Он намекал на «пузырь», который надувается на рынке потребкредитования. Основным драйвером экономического роста должны быть инвестиции, а не потребление. А какие могут быть инвестиции при гигантской ключевой ставке ЦБ? Заемные деньги слишком дороги для предпринимателей. Вот экономика и не растет.
Заемщики поневоле: кредит можно повесить на любого
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