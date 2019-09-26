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Неизрасходованные миллиарды задумали направить в Арктику 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) в 2020 году сможет направить до 15 миллиардов рублей неизрасходованных средств на финансирование проектов в Арктической зоне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Наицональные проекты».
Такие данные содержатся в проекте федерального бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованном в среду на официальном интернет-портале проектов нормативных актов. Ранее стало известно, что работа над новой редакцией госпрограммы развития Арктической зоны РФ будет завершена до 1 декабря.
Развитие региона отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.
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