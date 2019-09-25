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МВФ возглавила болгарка 

Lenta.ru + ещё 10 37 минут назад
Избрана новая глава МВФ
Фото: Lenta.ru
Директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) стала Кристалина Георгиева, ее кандидатуру избрал совет управляющих фонда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В должность она вступит 1 октября. Георгиева, представляющая Болгарию, станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой. О выдвижении Георгиевой стало известно в начале августа, за должность с ней соревновался бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.
Бывшая глава фонда — Кристин Лагард — ушла в отставку в июле в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. Ее полномочия истекли 12 сентября. Лагард была первой женщиной, которая стала директором-распорядителем Международного валютного фонда. В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.
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Экономика , Кристин Лагард , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , ЕЦБ
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