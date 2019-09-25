Избрана новая глава МВФ

МВФ возглавила болгарка

В должность она вступит 1 октября. Георгиева, представляющая Болгарию, станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой. О выдвижении Георгиевой стало известно в начале августа, за должность с ней соревновался бывший министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум.