Украина готова мерзнуть назло Газпрому

Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабыми. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует и без российского транзита ее ждет суровая зима.

Украина полностью подготовилась к отопительному сезону, накопив более 20 млрд кубометров газа в хранилищах. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.

По его словам, запасы газа позволят Украине пройти отопительный сезон даже в случае прекращения Россией транзитного контракта с января 2020 года.

«Сегодня уже можно сказать — планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить», — заключил он.

Если Украина действительно готова пройти зиму без российского транзита, то позиция России и Газпрома на трехсторонних переговорах по газу становится крайне слабой. Получается, что «Нафтогазу» не нужен ни импортный российский газ, ни транзитный. Тогда как Россия не успеет полностью достроить ни «Северный поток-2», ни вторую нитку «Турецкого потока» — болгарский участок трубы через Сербию и Венгрию. Кроме того, даже когда «Северный поток-2» будет достроен, Россия сможет из-за скандального решения ЕК по газопроводу Opal качать по нему вдвое меньший объем газа, чем позволяет труба. В рамках третьего энергопакета ЕК Газпрому разрешается пользоваться только половиной мощностей европейских труб, хотя других поставщиков голубого топлива нет. Такая вот псевдолиберализация рынка газа.

Если Украина действительно может справиться с зимой без России, то это значит, что Москве будет не так просто добиться обнуления судебных претензий друг к другу в рамках Стокгольмского арбитража, а также выгодного по объемам и срокам нового контракта. Скорее, это будет даже невозможно. Все это означало бы проигрыш России в газовом вопросе. Именно так украинская пресса и восприняла заявление главы Нафтогаза.

Проблема в том, Андрей Коболев выдает действительное за желаемое. Если не будет транзита, то Украина остается без импорта реверсного газа из ЕС . Этот газ, по сути, является российским, который Европа перепродает «Нафтогазу». Значит, единственным источником газа зимой будут подземные хранилища.

В этом случае имеется целый набор всевозможных рисков, которые в самом худшем случае приведут энергосистему Украины к полному коллапсу. А для нового президента такой вариант неприемлем.

«Нафтогаз» может пойти до конца и дождаться риска отключения транзита, но тогда на белом коне примчит Владимир Зеленский и все решит. Это самый реальный вариант»,

— считает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украина) Юрий Корольчук

Почему же украинский эксперт сомневается в реальной готовности Украины без проблем пройти отопительный сезон при отсутствии российского транзита?

«Оптимизм Коболева слишком дискуссионный. Во-первых, нет понимания, какой будет зима с точки зрения погоды. Во-вторых, он умалчивает о том, какие будут ограничения в потреблении газа. Потому что если Украина надеется только на те объемы газа, которые закачаны в подземные хранилища — это 20-21 млрд кубометров, то придется серьезно ограничить украинских потребителей в газе. В первую очередь, встанет промышленность, во вторую — ограничат поступление газа населению», — объясняет Юрий Корольчук.

По его словам, «Нафтогаз» готовится к повторению ситуации, которая была зимой 2008-2009 годов. Тогда импорт и транзит российского газа были остановлены на три недели, в течение которых Украина поднимала газ из подземных хранилищ газа (ПХГ), которые находятся на западе Украины, и качала топливо на восток страны. С одной стороны, это показывает, что Украина действительно может справиться без российского газа. Однако стоит вспомнить, какой ценой это удалось сделать.

«Все промышленные предприятия перешли в пассивный режим, то есть они не работали. За счет этого и удалось эти три недели продержаться», — говорит Корольчук.

Иными словами, население тогда не замерзло только благодаря остановке украинской промышленности, сосредоточенной на востоке страны. Неудивительно, что по официальным данным, в первом квартале 2009 года промышленные предприятия Украины потребили газа на 40% меньше, чем в тот же период 2008 года. Химические предприятия Украины, например, сократили потребление газа на 50%, и это сразу сократило суточную потребность страны в газе на 15 млн кубов.

Украина тогда продержалась в таком режиме только три недели, и потом в экстренном режиме подписала новые десятилетние газовые контракты с Россией. Некоторые уверяли, что, мол, на самом деле, украинская газовая система могла продолжать работать в таком режиме чуть ли не до конца марта, Корольчук говорит, что «это больше бравада, чем правда». Тогда не только европейцы забегали, но и само украинское правительство оценило все доводы «за» и «против». В 2009 году Киев решил не испытывать судьбу на прочность.

«Те три недели плюс возможно еще одна неделя — это был тогда максимум. Маловероятно, что после четырех недель украинский энергобаланс выдержал бы. По моим данным, сейчас украинская ГТС может проработать в режиме жуткой экономии потребления газа максимум полтора месяца. Дальше — неизвестно, что будет, если наступят морозы. Нельзя исключать чрезвычайной ситуации», — говорит украинский эксперт.

Жуткая экономия означает, что работа выжившей после событий 2014-2015 годов украинской промышленности будет фактически остановлена. Химические, металлургические и другие предприятия будут переведены на минимальный объем газа, необходимый для поддержания работы, например, доменной печи или цеха, которые нельзя остановить полностью, потому что потом будет невозможно запустить обратно. «Условно в январе-марте промышленность должна потребить 3 млрд кубометров газа, однако из-за экономии промышленность возьмет в лучшем случае 1 млрд кубов», — говорит Корольчук.

Ограничения, скорее всего, коснутся и населения, что уже не раз практиковалось на Украине. В итоге вместо 18-20 градусов тепла по нормативам, температура в украинских квартирах и домах будет ниже.

Ограничения для промышленности и населения установят для того, чтобы по-минимуму отбирать газ из ПХГ. Дело в том, что чем меньше газа остается в ПХГ, тем меньше становится давление в хранилище. А это значит, что сокращаются суточные объемы, которые можно поднять из хранилища. Чем на улице холоднее, тем больше надо поднимать газа из ПХГ, чтобы люди не замерзли. Поэтому дело не в объемах топлива в подземных хранилищах на начало отопительного сезона, а в том, какая будет погода, как быстро будут уменьшаться запасы в ПХГ, и хватит ли давления, чтобы поднять этот газ к концу отопительного сезона. Корольчук напоминает, как со 2 марта 2018 года на Украине была объявлена акция «Прикрути», в рамках которой «Нафтогаз» снизил температуру в госучреждениях и жилых домах на один градус ради экономии газа.

«Потому что в прошлом году в ПХГ оказалось всего 10 млрд кубометров газа на 1 марта, и не смогли поднять 120 млн кубометров в сутки, которые были необходимы. При 20 млрд кубометрах в ПХГ, можно поднимать максимум 150 млн кубов в сутки. Это потолок», — говорит Корольчук.

По его словам, в теплую погоду Украина потребляет 100 млн кубометров в сутки, а когда наступают морозы потребление вырастает до 150 млн кубов, если, конечно, потребление не ограничивается искусственно.

Поэтому до декабря «Нафтогаз» будет стараться по-минимуму отбирать газ из подземных хранилищ и по максимуму брать импортный реверсный газ, говорит Корольчук. Однако это все равно не избавит от рисков в первом квартале 2020 года при отсутствии российского газа.

Грубо говоря, «Нафтогазу» было бы на руку, если бы самые сильные морозы были в начале отопительного сезона, а к его концу установилась теплая погода. Но в реальности морозы могут стукнуть и в феврале, и даже в марте. Поэтому план пройти отопительный сезон без российского транзита может легко провалиться. Причем, обвинят в этом, конечно, Газпром и Россию, уверен Корольчук.

По его мнению, «Нафтогаз» сможет продержаться в режиме ограничений для промышленности максимум полтора месяца, а потом газа может не хватить и населению. Нельзя исключать риски возникновения технологических аварий на украинской ГТС, которая все-таки будет работать не в проектном режиме. От этого никто не застрахован. «Самый пессимистический вариант — начнут отключать отопление в домах. Но все будет зависеть от баланса, куда-то смогут поставлять больше газа, куда-то — меньше», — заключает собеседник. Скорее всего, нынешнее правительство Украины понимает все эти риски, как и десять лет назад. А это значит, что Россия способна на переговорах выторговать для себя приемлемые условия транзита.