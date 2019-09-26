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Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Рособрнадзор может получить почти 7 млрд рублей
Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
Рособрнадзор может получить почти 7 миллиардов рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.
Согласно документу, ведомство получит в 2020 году более 2,44 миллиарда рублей, в 2021 году — более 2,21 миллиарда рублей, в 2022 году — более 2,23 миллиарда рублей.
Уточняется, что в 2020 году основная часть средств — более 2 миллиардов — будет выделена на образование, почти 4 миллиона рублей будут даны Рособрнадзору на международное сотрудничество, более 322 миллионов — на общегосударственные вопросы.
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Экономика , Рособрнадзор
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