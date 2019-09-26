Рособрнадзор может получить почти 7 млрд рублей

Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года

Рособрнадзор может получить почти 7 миллиардов рублей в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, ведомство получит в 2020 году более 2,44 миллиарда рублей, в 2021 году — более 2,21 миллиарда рублей, в 2022 году — более 2,23 миллиарда рублей.

Уточняется, что в 2020 году основная часть средств — более 2 миллиардов — будет выделена на образование, почти 4 миллиона рублей будут даны Рособрнадзору на международное сотрудничество, более 322 миллионов — на общегосударственные вопросы.