Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси

Рейсы в Грузию надо вернуть: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси

Глава МИД России Сергей Лавров выступил за возобновление прямого авиасообщения с Грузией, которое было прервано после начала в Грузии антироссийских митингов. Потери грузинского бюджета из-за приостановления потока туристов из России составили $100 млн

Прямое авиасообщение Грузией должно быть восстановлено, такого же мнения придерживается и большинство грузин — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, многие в Грузии не поддерживают антироссийские выступления, вызванные ситуацией, когда депутат Госдумы , президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала МАП», — приводит слова дипломата «Коммерсант».

Глава российского внешнеполитического ведомства указал также на заведомый характер этого скандала.

«Там не было ничего, кроме согласованной процедуры, прерванной беснующейся толпой с заранее заготовленными плакатами, между прочим. Они шли на это сознательно. И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале. Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», — пояснил российский министр.

Беспорядки антироссийского характера в Тбилиси начались в четверг, 20 июня, когда оппозицию не устроило, что Сергей Гаврилов занял место спикера парламента во время открытия МАП. На это международное мероприятие, которое проходило в стенах грузинского парламента, приехали более 20 делегаций из разных стран.

В ходе демарша депутаты от «Европейской Грузии» и «Единого национального движения» потребовали от российских депутатов «убираться вон из парламента». После этого грузинские парламентарии сами покинули здание и призвали грузин выйти на митинг.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось около 10 тыс. активистов, требовавших от ряда чиновников уйти в отставку. В результате спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе добровольно оставил свою должность, передает НСН.

Вскоре Россия отменила прямое авиасообщение с Грузией и начала вывозить туристов. После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что в Грузии любят и ждут россиян, а все претензии Тбилиси касаются поведения российских властей.

«Туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая в Грузии», — заявила президент Грузии.

При этом двумя днями ранее она назвала Россию «врагом и оккупантом». В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила: заявление Зурабишвили о том, что политические распри Москвы и Тбилиси не касаются россиян, и те должны, как и прежде, приезжать на грузинские курорты, продиктовано исключительно страхом потери прибыли, а не братскими чувствами.

Грузинская диаспора России также попросила российского президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией, поскольку, по их словам, политические провокации не должны быть преградой для продолжения многолетней дружбы двух стран, передает ФАН.

Об этом говорилось в открытом письме диаспоры от имени президента Федеральной грузинской национально-культурной автономии в РФ Георгия Цурцумии. В послании отмечалось, что антироссийские митинги в Тбилиси стали для большей части грузин не меньшей трагедией, чем для Москвы.

Согласно отчету Национального банка Грузии, доходы туристической отрасли в августе 2019 года составили $396,1 млн, что на 10,6% меньше, чем за август прошлого года. Казна недосчиталась $47 млн Между тем, по сообщению ведомства, снижение доходов в этой сфере наблюдается второй месяц подряд — в июле 2019 года сокращение составило 13,3% или $53 млн в денежном эквиваленте.