Белоруссия шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Эксперт пояснил газете «Взгляд», насколько реальны угрозы Белоруссии и сможет ли она найти альтернативу российским поставкам.

По данным издания, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску стало невыгодно закупать российскую нефть после налогового маневра, а договориться с Москвой о компенсациях не получается. И, так как Москва подводит Белоруссию к мировой цене на нефть (к 2024 году), Минск будет вынужден закупать ее в других странах. Пи этом белорусский лидер подчеркнул, что «это не рычаги давления, а поиск альтернативы».

Газета напомнила, что Белоруссия ранее закупала нефть у Казахстана, Венесуэлы, а также у Азербайджана. Во всех случаях нефть оказывалась намного дороже российской. Однако Лукашенко считает, что модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов позволит получать прибыль даже при покупке дорогого сырья.

Власти Белоруссии в настоящее время просчитывают три варианта поставки альтернативной нефти на свои заводы: по украинскому нефтепроводу «Одесса — Броды» или железнодорожным транспортом из Одессы, из польского Гданьска по нефтепроводу «Дружба» в реверсном режиме, и американскую нефть через порты Литвы и Латвии.

«Из России цена доставки будет минимальной. Во-первых, мы граничим друг с другом. Белорусские НПЗ находятся недалеко от российской границы. Во-вторых, у нас есть трубопровод, который давно амортизирован, и стоимость прокачки по нему невысокая. Поставки любой другой нефти по транзитным маршрутам будут обходиться дороже», — пояснил изданию эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что если качать нефть по нефтепроводу «Одесса — Броды», то надо будет заплатить Украине за перевалку нефти из танкера в Одессе, потом еще и за транзит через украинскую трубу. Маршрут через Литву и Латвию означает железнодорожные поставки нефти в Белоруссию из балтийских портов, что еще дороже. Воспользовавшись реверсными поставками через Польшу, Белоруссия потеряет деньги за транзит нефти.

Корме того, по словам Юшкова, все эти маршруты не дадут необходимых белорусским заводам 18 млн тонн нефти в год, а лучше 20–25 млн тонн.

«На самом деле Белоруссии не нужен реальный альтернативный поставщик, им надо подтолкнуть Россию к тому, чтобы она распространила демпирующую надбавку на белорусские НПЗ. Это больше сигнал Москве», — резюмировал Юшков.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, Россия на правах «старшего брата» должна поддерживать Белоруссию в трудную минуту, а не «гнобить» ее. При этом, по данным БЕЛТА, он напомнил, что Белоруссия и Россия работают над программой интеграции, однако «начинают торговаться — природный газ, нефть и прочее».