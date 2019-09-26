Уровень безработицы стал самым низким за два года

Росстат констатировал самый низкий уровень безработицы за два года

Уровень безработицы, зафиксированный Росстатом в августе, находится на самых нижних уровнях за последние два года — 4,3% относительности общей численности рабочей силы в России.

Фиксируемый Росстатом в августе уровень безработицы находится на самых нижних уровнях за последние два года — 4,3% в соотношении с численности рабочей силы в России. В целом, за год уровень безработицы за прошедший год снизился на 0,3%, следует из данных Росстата.

Росстат, в соответствие с критериями МОТ, включает в число безработных тех, кто не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней уже на этой неделе. Как и ранее, уровень безработицы среди сельских жителей превышает уровень безработицы среди городских жителей (6,1% и 3,8%, соответственно).

В сообщении Росстата указывается, что численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2019 году составила 75,7 млн человек, из них 72,5 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,3 млн человек — как безработные в соответствии с критериями МОТ.