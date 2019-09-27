Турция определилась с поставщиком нефти

Эрдоган: Турция продолжит закупать нефть у Ирана

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер. По данным агентства, Эрдоган отметил, что Турция не опасается американских санкций и намерена продолжать торговлю с Ираном.

Иран является лидером среди поставщиков нефти в Турцию. По данным газеты «Сабах», в прошлом году Тегеран поставил Анкаре более 25 млн тонн нефти.