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Эрдоган: Турция продолжит закупать нефть у Ирана 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Турция определилась с поставщиком нефти
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер. По данным агентства, Эрдоган отметил, что Турция не опасается американских санкций и намерена продолжать торговлю с Ираном.
Иран является лидером среди поставщиков нефти в Турцию. По данным газеты «Сабах», в прошлом году Тегеран поставил Анкаре более 25 млн тонн нефти.
Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года — вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям — Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции — полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая 2019 года действие этих исключений завершилось.
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