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СМИ: власти Таиланда намерены упростить иностранцам ведение четырех видов бизнеса 

ТАСС 36 минут назад
Таиланд упростит ведение бизнеса для иностранцев
Фото: РИА Новости
Правительство Таиланда обдумывает исключение четырех видов деятельности из третьего списка Закона об иностранном бизнесе (FBA). Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, таким образом местные власти пытаются уменьшить число препятствий для иностранных инвестиций.
Заместитель генерального директора департамента развития бизнеса Пунпонг Найянапакорн сказал, что речь идет о телекоммуникационных услугах для лицензии первого типа (оператор телекоммуникационного бизнеса без собственной сети для услуг), казначейских центрах, авиационном обслуживании и разработке программного обеспечения.
"Группа под председательством генерального директора департамента развития бизнеса Вутикрайя Левирапхана, на которую возложена задача по пересмотру FBA, согласилась предложить Комиссии по иностранному бизнесу исключить четыре вида деятельности из Списка 3", — отметил он. "Эти четыре вида деятельности уже контролируются конкретными законами", — добавил Найянамакорн.
Ограничение деятельности
В FBA фигурирует три списка деятельности, в которых иностранное участие запрещено или ограничено. В первом указаны виды бизнеса, в котором иностранцам запрещено участвовать по определенным причинам. Согласно второму перечню, иностранцам можно участвовать в деятельности, связанной с национальной безопасностью или затрагивающей искусство и культуру, а также традиционными и народными ремеслами или природными ресурсами и окружающей средой, только после получения одобрения кабинета министров.
В Списке 3 указаны "предприятия, в которых граждане Таиланда еще не готовы конкурировать с иностранцами". В этой связи зарубежные компании должны подать заявку и получить иностранную бизнес-лицензию, прежде чем принимать участие в этой деятельности.
Кроме того, FBA ограничивает иностранный пакет акций в бизнесе до 49%.
Найянамакорн пояснил, что если эти четыре типа деятельности будут удалены из списка, иностранным инвесторам больше не нужно будет запрашивать лицензию у властей при ведении таких видов бизнеса. По его словам, это привлечет иностранные инвестиции, особенно в авиационное обслуживание, облегчая передачу технологий и повышая конкурентоспособность Таиланда. Этот шаг дополнит стратегию экономического развития страны, ориентированную на высокотехнологичные предприятия. Инициативы соответствуют недавно объявленному правительством пакету стимулирования инвестиций, подчеркнул он.
Привлечение иностранных инвестиций
10 сентября кабинет министров утвердил новые льготы, чтобы привлечь иностранных инвесторов, желающих переместить свои производственные базы в Таиланд на фоне торговой войны КНР и США. Пакет охватывает налоговые льготы, выделение специальных инвестиционных зон для отдельных стран и будущие поправки к FBA для облегчения иностранных инвестиций.
Также предлагаются стимулы для поддержки развития человеческих ресурсов в сфере передовых технологий.
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