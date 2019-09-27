Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.36
$
64.45
70.30
70.49
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.84
71.10
Индексы и котировки Brent
62.55
+0.03 Золото
1494.30
+0.02 РТС
1354.35
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
27.09
1.0924
–0.0140
12.09
1.1063
24.09
13.09
02.09

Экс-глава МИД Австрии надеется на решение проблем с «Северным потоком — 2» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
"Северный поток-2" — это коммерческий проект, он не должен быть чрезмерно политизирован, сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в понедельник, как наилучшим образом препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2".
"Проект почти завершен. Никто не строит газопровод, чтобы позлить других. Второй "поток" строится ровно с теми же дебатами, что были в период между 2005 и 2010 годами. Тогда свои возражения высказывали Дания, Польша, страны Балтии, и те проблемы смогли решить. Надеюсь, и имеющиеся сейчас проблемы решить удастся. Я думаю, всем следует быть заинтересованными в том, чтобы предпринимательский проект не был чрезмерно политизирован", — сказала Кнайсль.
Она также прокомментировала слова новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из России. "Да, я знаю. Но им занимаются компании. Это не проект Еврокомиссии, в него инвестировали предприниматели", — сказала экс-глава австрийского МИД.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Последние новости
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело Захарова поставила на место Зеленского Захарова поставила на место Зеленского
Комментарии1
Экономика , Видео , Карин Кнайсль , Анджей Дуда , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России ответили на слова Киева о «Северном потоке-2»
В России ответили на слова Киева о «Северном потоке-2»2
В Кремле высказались о возобновлении рейсов в Грузию
В Кремле высказались о возобновлении рейсов в Грузию1
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян1
Голикова анонсировала отмену трудовых книжек
Голикова анонсировала отмену трудовых книжек
«Никому не нужны»: Европа губит «Северные потоки»
«Никому не нужны»: Европа губит «Северные потоки»1230
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
01:21
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
Экономика
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
00:50
Путин обвинил ЦБ в «подкрутке» данных
Экономика
Россиян ждет новая волна сокращений
00:35
Россиян ждет новая волна сокращений
Личный счет
В России посчитали запасы нефти и газа
01:00
В России посчитали запасы нефти и газа
Экономика Компании
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
00:59
Любимым мороженым Путина накормят заграницу
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение