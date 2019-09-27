Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»

Экс-глава МИД Австрии надеется на решение проблем с «Северным потоком — 2»

"Северный поток-2" — это коммерческий проект, он не должен быть чрезмерно политизирован, сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль

"Проект почти завершен. Никто не строит газопровод, чтобы позлить других. Второй "поток" строится ровно с теми же дебатами, что были в период между 2005 и 2010 годами. Тогда свои возражения высказывали Дания, Польша, страны Балтии, и те проблемы смогли решить. Надеюсь, и имеющиеся сейчас проблемы решить удастся. Я думаю, всем следует быть заинтересованными в том, чтобы предпринимательский проект не был чрезмерно политизирован", — сказала Кнайсль.

Она также прокомментировала слова новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из России. "Да, я знаю. Но им занимаются компании. Это не проект Еврокомиссии, в него инвестировали предприниматели", — сказала экс-глава австрийского МИД.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.