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В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией 

RT на русском + ещё 9 59 минут назад
В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Авиасообщение — оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в своё время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения с Грузией.
Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.
RT на русском: последние новости
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Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости
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