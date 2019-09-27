В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией

В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Авиасообщение — оно именно приостанавливалось, оно не отменялось навсегда. Поэтому, конечно, в своё время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Как указал министр, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.