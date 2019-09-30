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Президент ввёл акцизы на многоразовые электронные сигареты 

News.ru + ещё 16 2 часа назад
Путин ввел акцизы на электронные сигареты
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно документу, с 1 января 2020 года станут подакцизными товарами многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон устанавливает, что электронными системами доставки никотина (ЭСДН) будут считаться устройства, которые используются для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем. Прежде подакцизными товарами были только одноразовые электронные устройства.
Ставка акциза на ЭСДН и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку.
Ранее News.ru сообщал, что жители американских штатов Джорджия и Флорида скончались из-за вызванного курением вейпа заболевания. Общее число умерших от этой болезни в США возросло до 11 человек. От загадочного заболевания лёгких, связанного с вейпами, в Штатах пострадали по меньшей мере 530 человек.
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Экономика , Владимир Путин
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