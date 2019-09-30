Удавка на шее: Киев просит у МВФ новые кредиты

Украина хочет подписать новую программу с МВФ в декабре

Украина надеется заключить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на три года. Как заверил премьер-министр страны Алексей Гончарук , правительство страны рассчитывает ее подписать уже в декабре этого года.

При этом политик отметил, что стороны все еще ведут переговоры, но окончательного решения относительно заключения договора нет.

«В декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — сказал Гончарук. Он также сообщил, что переговоры с МВФ продолжатся через две недели, когда «несколько ключевых министров» направятся в офис фонда в США.

Миссия МВФ в последний раз посещала Киев в сентябре. Ожидалось, что по ходу визита стороны должны были обсуждать выделение очередного денежного транша Украине.

Однако результаты оказались немного другими, чем ожидали в Киеве. Так, по итогам работы миссии было заявлено, что МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины в ближайшие недели. Но в заявлении фонда были отмечены слишком низкие темпы роста экономики страны.

Напомним, в декабре 2018 года фонд утвердил кредитную программу stand by для Украины на $3,9 млрд Срок ее реализации составлял 14 месяцев. При этом $1,4 миллиарда были перечислены сразу, а выделение последующих траншей зависело от итогов полугодовых обзоров.

В Киеве ожидали очередного транша от МВФ сначала в мае, затем в июне. Но фонд все время тянул с решение. В частности, в июне Киеву отложили выделение нового транша до формирования нового правительства. Сейчас уже идут переговоры о новой программе.

Украинская сторона надеется, что на встрече будет достигнута предварительная договоренность относительно состава и структуры программы.

При этом, судя по тем действиям, которые предпринимает Киев, Украина готова на все, чтобы заключить договор о сотрудничестве с МВФ.

Так, в украинском кабмине согласовали программу действий правительства, включающую несколько законопроектов, в том числе о легализации игорного бизнеса и упорядочении деятельности по добыче янтаря. Об этом 30 сентября заявила пресс-служба кабинета министров.

«Изменения предусматривают, в частности, отмену процедур дополнительного согласования разрешений на пользование недрами со стороны соответствующих областных советов, продажу разрешений через открытые электронные аукционы и другие меры», — говорилось в сообщении пресс-службы кабмина.

При этом в тексте проекта указывалось, что азартные игры будут разрешены исключительно на территории отелей, а все игровое оборудовании должно будет использовать специальное программное обеспечение, приведенное в соответствие с международными стандартами.

В целом программа экономических реформ, которую анонсировал Владимир Зеленский , предполагает целый ряд принципиальных моментов, в числе которых продажа земли в руки частных инвесторов, открытие казино в пятизвездочных отелях на побережье Черного моря, приватизация банков, почты и железной дороги.

Как указывали правительственные эксперты, это поможет серьезно пополнить украинскую казну и добиться расположения МВФ.

В частности, как отмечалось, самая либеральная версия реформы по продаже сельхозземель иностранным инвесторам может ускорить годовой рост украинского ВВП более чем на 3 п.п., а самая консервативная — на 0,5 п.п.

Площадь сельхозземель на Украине составляет 42,7 млн га, или 70% площади всей территории страны, а площадь пашни — 32,5 млн га, или 78,4% всех сельхозугодий.

При этом мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, но власти затягивают ее уже несколько лет, опасаясь за свой рейтинг.

Так, в парламенте предыдущего созыва очень много критики высказывалось по поводу этой реформы. Ряд фракций выступали против открытия рынка земли, говоря, что крупные иностранные корпорации могут скупить ее у населения по низким ценам.

Высказывались даже предположения о китайской угрозе для страны.

Так, экономист Сергей Глазьев в интервью «Украине.ру» отмечал, что китайские инвесторы после начала приватизации земли будут действовать на Украине, как в Африке.

«Я думаю, что ориентация части украинской экономики на нужды Китая — это вполне реальная перспектива, причем она состоится при любых сценариях развития Украины», — заявлял он.

При этом Глазьев напомнил, что при экс-президенте Украины Викторе Януковиче китайцы вложили несколько миллиардов долларов в модернизацию объектов сельскохозяйственной инфраструктуры на Украине под обязательства поставок зерна.

«Эти обязательства выполнены не были. А значит, вопрос будет решаться, скорее всего, путем передачи им этих объектов. Придется отдавать китайским инвесторам пашню, элеваторы, порты — всю сельскохозяйственную инфраструктуру», — сообщил эксперт.

Именно таким образом китайские инвесторы действуют в Африке, напоминал экономист.

Народный депутат Илья Кива считает, что новый потенциальный рынок земли несет угрозу суверенитету Украины.

«Сегодня такие решения (как открытие рынка земли —«Газета.Ru») принимаются в большей степени под давлением МВФ. Сегодня украинскую землю пытаются фактически украсть.

Наша земля, к сожалению, будет куплена за копейки крупными корпорациями», — сказал Кива.

Вопрос отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нужно вынести на референдум, указывал сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович

По его словам, земля является единственным неразворованным богатством Украины.

Все чаще на Украине говорят о том, во что вогнала МВФ Киев. Даже официальные власти подсчитывают потери.

«Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги. В следующем году нужно каждую третью гривну отдавать на выплату долгов», — сказал на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер отметил, что правительство будет предпринимать шаги, чтобы «эти долги постепенно сокращались».

Из-за кредитов и нехватки ресурсов Киев встречается с огромными рисками, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» президент украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко . Страна уже в состоянии дефолта с 2016 года, а долговая нагрузка по сути только увеличивается, пояснял эксперт.

В такой ситуации кредитов бы давать не должны, но Украине дают. И дают исключительно для того, чтобы она продолжала отдавать, поскольку МВФ каждый раз выделяет примерно в 1,5 раз меньше, чем нужно вернуть, резюмировал Ищенко.