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Премьер Украины заявил, что треть госбюджета страны в 2020 году пойдет на выплату долгов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Треть госбюджета Украины пойдет на выплату долгов
Фото: ТАСС
Каждая третья гривна государственного бюджета Украины в 2020 году будет направляться на выплату долгов страны. Об этом заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя принятие кабмином программы деятельности правительства.
"Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги. В следующем году нужно каждую третью гривну отдавать на выплату долгов", — сказал он.
Премьер отметил, что правительство будет предпринимать шаги, чтобы "эти долги постепенно сокращались".
Гончарук сообщил, что принятая программа рассчитана на пять лет и состоит из трех блоков. Первый блок связан с "человеческим капиталом" и предусматривает меры по улучшению качества образования, здравоохранения и всего того, что позволит "создать нормальную жизнь" в стране. Второй блок касается экономического направления. Гончарук подтвердил, что его правительство ставит задачу по обеспечению ежегодного экономического роста в объеме не менее 5-7%, поскольку в противном случае реализовать все запланированные мероприятия будет крайне сложно. В целом, отметил Гончарук, через пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%.
Между тем, подчеркнул он, это потребует привлечения огромных инвестиций — около $50 млрд
"Это не космическая цифра. Она большая, амбициозная", — прокомментировал он.
Еще одной задачей премьер назвал создание 1 млн рабочих мест в стране.
Премьер сообщил, что программа правительства предполагает реформы и в ряде других сфер, в том числе в инфраструктуре (железная дорога, аэропорты, водное сообщение). Гончарук добавил, что на этой неделе программа кабмина будет представлена в Верховной раде, выразив надежду, что депутаты поддержат инициативы правительства.
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Комментарии3
Экономика , Алексей Гончарук , Верховная Рада
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