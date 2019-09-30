Треть госбюджета Украины пойдет на выплату долгов

Премьер Украины заявил, что треть госбюджета страны в 2020 году пойдет на выплату долгов

Каждая третья гривна государственного бюджета Украины в 2020 году будет направляться на выплату долгов страны. Об этом заявил в понедельник на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук , комментируя принятие кабмином программы деятельности правительства.

"Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги. В следующем году нужно каждую третью гривну отдавать на выплату долгов", — сказал он.

Премьер отметил, что правительство будет предпринимать шаги, чтобы "эти долги постепенно сокращались".

Гончарук сообщил, что принятая программа рассчитана на пять лет и состоит из трех блоков. Первый блок связан с "человеческим капиталом" и предусматривает меры по улучшению качества образования, здравоохранения и всего того, что позволит "создать нормальную жизнь" в стране. Второй блок касается экономического направления. Гончарук подтвердил, что его правительство ставит задачу по обеспечению ежегодного экономического роста в объеме не менее 5-7%, поскольку в противном случае реализовать все запланированные мероприятия будет крайне сложно. В целом, отметил Гончарук, через пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%.

Между тем, подчеркнул он, это потребует привлечения огромных инвестиций — около $50 млрд

"Это не космическая цифра. Она большая, амбициозная", — прокомментировал он.

Еще одной задачей премьер назвал создание 1 млн рабочих мест в стране.