Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.01
$
65.00
70.80
70.97
Прогноз
07.10 – 14.10
$
63.53
71.53
Индексы и котировки Brent
61.51
–0.60 Золото
1484.79
+0.02 РТС
1334.88
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.0898
–0.0105
16.09
1.1003
26.09
16.09
04.09

В Госдуму внесен новый бюджет 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Главный финансовый документ страны был доставлен на Охотный ряд частично на бумажном носителе, однако немалая часть материалов поступила в думскую базу в электронной форме. Нижняя палата, как предполагается, рассмотрит проект в первом чтении 24 октября.
Проект бюджета и материалов к нему занял более 6,5 тысячи страниц. Из новинок — впервые в бюджетном пакете на специальном портале размещена оценка налоговых расходов РФ. У депутатов есть 60 дней на рассмотрение поступивших документов. В Госдуме уже предварительно ознакомились с наработками правительства и рассказали, о чем будут в основном спорить депутаты и на чем предстоит сосредоточиться.
— Нам важно еще до рассмотрения бюджетного пакета в первом чтении проанализировать его с точки зрения решения задач, поставленных в Послании и майском указе президента, — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. — А дальше — продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные.
В первую очередь, это сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, подчеркнул спикер. Эту тему депутаты ранее подробно обсуждали с первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. Дело в том, что разница между наиболее бюджетообеспеченными регионами и малообеспеченными — несколько раз. Это говорит о том, что одна школа или больница получает в три раза меньше средств, чем другая, привел пример Володин.
Из других приоритетов — поддержка экономики регионов, эффективность расходования денег — чтобы ни один рубль не пропал даром.
"Средств действительно стало больше, но они должны эффективно доходить до каждого гражданина", — подчеркивал ранее председатель Госдумы во время обсуждения данного вопроса на пленарном заседании.
Именно в 