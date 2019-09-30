В Госдуму внесен новый бюджет

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Главный финансовый документ страны был доставлен на Охотный ряд частично на бумажном носителе, однако немалая часть материалов поступила в думскую базу в электронной форме. Нижняя палата, как предполагается, рассмотрит проект в первом чтении 24 октября.

Проект бюджета и материалов к нему занял более 6,5 тысячи страниц. Из новинок — впервые в бюджетном пакете на специальном портале размещена оценка налоговых расходов РФ. У депутатов есть 60 дней на рассмотрение поступивших документов. В Госдуме уже предварительно ознакомились с наработками правительства и рассказали, о чем будут в основном спорить депутаты и на чем предстоит сосредоточиться.

— Нам важно еще до рассмотрения бюджетного пакета в первом чтении проанализировать его с точки зрения решения задач, поставленных в Послании и майском указе президента, — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. — А дальше — продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные.

В первую очередь, это сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, подчеркнул спикер. Эту тему депутаты ранее подробно обсуждали с первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым . Дело в том, что разница между наиболее бюджетообеспеченными регионами и малообеспеченными — несколько раз. Это говорит о том, что одна школа или больница получает в три раза меньше средств, чем другая, привел пример Володин.

Из других приоритетов — поддержка экономики регионов, эффективность расходования денег — чтобы ни один рубль не пропал даром.

"Средств действительно стало больше, но они должны эффективно доходить до каждого гражданина", — подчеркивал ранее председатель Госдумы во время обсуждения данного вопроса на пленарном заседании.

Именно в