В России стало меньше безработных

Число безработных россиян сократилось за неделю до 679 тыс.

Численность официально зарегистрированных безработных сократилась за прошедшую неделю на 1,3% и составила 679 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда.

"С 18 по 25 сентября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 679,43 тыс. человек", — говорится в сообщении.

За неделю снижение численности безработных произошло в 65 регионах, в 13 отмечено увеличение таких категорий граждан, отметили в ведомстве.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 98 231 человек, добавили в министерстве.