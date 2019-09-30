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Число безработных россиян сократилось за неделю до 679 тыс. 

ТАСС 47 минут назад
В России стало меньше безработных
Фото: ТАСС
Численность официально зарегистрированных безработных сократилась за прошедшую неделю на 1,3% и составила 679 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе Минтруда.
"С 18 по 25 сентября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 679,43 тыс. человек", — говорится в сообщении.
За неделю снижение численности безработных произошло в 65 регионах, в 13 отмечено увеличение таких категорий граждан, отметили в ведомстве.
Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 98 231 человек, добавили в министерстве.
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