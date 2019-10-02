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«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ. Об этом заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
«Два года заявки «Газпрома» не рассматриваются, решение не принимается, хотя когда строился «Северный поток», все разрешения были даны. И «Северный поток — 2» по сути проходит так же, как «Северный поток». Понятно, что это чисто геополитическая ситуация», — цитирует РИА Новости Зубкова.
По его словам, она связан с тем, что Вашингтон желает «заместить часть российского газа собственным СПГ».
«В Дании должны понимать, что никаких объективных причин для того, чтобы не согласовать прохождение (газопровода. — RT) нет, тем более они буквально недавно согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идёт из Норвегии в Польшу», — добавил он.
Как указал Зубков, если согласования не будет, то при строительстве эти экономические зоны Дании обойдут.
Ранее Зубков отмечал, что Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре.
27 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом заявил, что две страны видят риски и вызовы, которые несёт газопровод.
Как подчёркивал глава «Газпрома» Алексей Миллер, «Северный поток — 2» достроят к концу 2019 года, а отсутствие разрешения Дании «не является ещё пока критическим».
1 октября стало известно, что газопровод построили на 83%.
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Комментарии295
Экономика , Видео , Компании , Виктор Зубков , Алексей Миллер , Вадим Пристайко , Газпром , МИД , РИА Новости
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