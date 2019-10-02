«Северный поток-2» может поменять маршрут

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство, Дания до сих пор этого не сделала.

Зубков заявил, что заявки «Газпрома» не рассматриваются два года.

«Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединенные Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ», — сказал он.

По словам Зубкова, у Дании нет объективных поводов, чтобы не согласовать «Северный поток-2». Недавно власти страны согласовали прохождение газопровода из Норвегии в Польшу примерно там же, где должен быть «Северный поток-2».

«Если не согласуют, обойдем эти экономические зоны Дании, будет дольше, будет дороже», — заключил он.

Российский министр энергетики Александр Новак допустил строительство газопровода в обход Дании, уточняет РИА Новости. В то же время он выразил надежду, что проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка.

Запуск «Северного потока-2» намечен на конец 2019-го — начало 2020 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода составит около 55 миллиардов кубометров газа в год.