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«Северный поток-2» может поменять маршрут 

Рамблер + ещё 20 53 минуты назад
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что выдачу разрешений на строительство «Северного потока-2» тормозит «чисто геополитическая ситуация». Об этом сообщает РИА Новости.
«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обойдет транзитные государства — Украину, Белоруссию, Польшу и другие — через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В прошлом году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство, Дания до сих пор этого не сделала.
Зубков заявил, что заявки «Газпрома» не рассматриваются два года.
«Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединенные Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ», — сказал он.
По словам Зубкова, у Дании нет объективных поводов, чтобы не согласовать «Северный поток-2». Недавно власти страны согласовали прохождение газопровода из Норвегии в Польшу примерно там же, где должен быть «Северный поток-2».
«Если не согласуют, обойдем эти экономические зоны Дании, будет дольше, будет дороже», — заключил он.
Российский министр энергетики Александр Новак допустил строительство газопровода в обход Дании, уточняет РИА Новости. В то же время он выразил надежду, что проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка.
Запуск «Северного потока-2» намечен на конец 2019-го — начало 2020 года. Суммарная мощность двух ниток газопровода составит около 55 миллиардов кубометров газа в год.
Комментарии350
Экономика , Видео , Компании , Виктор Зубков , Александр Новак , Газпром , РИА Новости
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