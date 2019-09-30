В России сократилась добыча нефти

Добыча нефти в России сократилась до 11,24 млн баррелей с начала сентября

Добыча нефти в России за 29 дней сентября составила в среднем 11,24 млн баррелей в день, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в РФ за 29 дней сентября составила 11,24 млн баррелей", — сообщили агентству источники.

При этом в августе РФ в среднем добывала 11,29 млн баррелей в день. Таким образом, среднее значение сентября снизилось по сравнению с августом, пишет агентство.

Добыча нефти в России в первую половину сентября была на уровне 1,538 млн тонн в день, или 11,27 млн баррелей в день (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 100 тыс. тонн больше объемов, установленных сделкой ОПЕК+.

Согласно договоренностям об ограничении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК Россия должна сократить производство нефти на 228 тыс. баррелей в день относительно октября 2018 г. и сохранять его на уровне 11,17 млн баррелей в день. Таким образом, в первую половину сентября Россия смогла выполнить обязательства по ОПЕК+ лишь на 57%.

В мае-июле Россия резко снизила добычу нефти из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" и приостановки прокачки по нему. В августе РФ стала интенсивно наращивать производство. В результате в первые дни сентября добыча нефти достигла 11,34 млн баррелей в день.