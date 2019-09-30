Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.80
$
64.99
70.80
71.00
Прогноз
07.10 – 14.10
$
64.20
70.25
Индексы и котировки Brent
61.51
–0.60 Золото
1486.19
–0.08 РТС
1335.98
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.0921
–0.0082
16.09
1.1003
26.09
16.09
04.09

Добыча нефти в России сократилась до 11,24 млн баррелей с начала сентября 

Вести Экономика 18 минут назад
В России сократилась добыча нефти
Фото: ТАСС
Добыча нефти в России за 29 дней сентября составила в среднем 11,24 млн баррелей в день, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в РФ за 29 дней сентября составила 11,24 млн баррелей", — сообщили агентству источники.
При этом в августе РФ в среднем добывала 11,29 млн баррелей в день. Таким образом, среднее значение сентября снизилось по сравнению с августом, пишет агентство.
Добыча нефти в России в первую половину сентября была на уровне 1,538 млн тонн в день, или 11,27 млн баррелей в день (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 100 тыс. тонн больше объемов, установленных сделкой ОПЕК+.
Согласно договоренностям об ограничении добычи стран ОПЕК и не-ОПЕК Россия должна сократить производство нефти на 228 тыс. баррелей в день относительно октября 2018 г. и сохранять его на уровне 11,17 млн баррелей в день. Таким образом, в первую половину сентября Россия смогла выполнить обязательства по ОПЕК+ лишь на 57%.
В мае-июле Россия резко снизила добычу нефти из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" и приостановки прокачки по нему. В августе РФ стала интенсивно наращивать производство. В результате в первые дни сентября добыча нефти достигла 11,34 млн баррелей в день.
Кооперативы-пирамиды заманивают россиян подарками
Вести Экономика: последние новости
Украинский "Нафтогаз" начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии Украинский "Нафтогаз" начал импортировать нефтепродукты из Белоруссии Иран требует от США компенсацию в $50 млрд Иран требует от США компенсацию в $50 млрд Путин утвердил акцизы для вейпинга Путин утвердил акцизы для вейпинга
Комментарии
Экономика , ОПЕК , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бедных пересчитали: кто остался за порогом
Бедных пересчитали: кто остался за порогом
Россиянам предрекли проблемы с ипотекой
Россиянам предрекли проблемы с ипотекой
В России стало меньше безработных
В России стало меньше безработных1
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами1
Золотодобытчикам упростят жизнь
Золотодобытчикам упростят жизнь
Видео
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
02:59
Над российской нефтедобычей нависла новая угроза
Экономика Другое
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
03:12
«Шаг навстречу России»: санкции захотели отменить
Компании Статьи
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами
00:32
«Угрозы со всех сторон»: нефть не устоит перед дронами
Экономика Статьи
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Отопительному сезону грозит срыв на Украине
Рынки
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
02:24
Рынок в панике: импичмент Трампа добивает США
Рынки Статьи
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
01:21
Экс-глава МИД Австрии высказалась о «Северном потоке-2»
Экономика
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
00:36
Рейсы в Грузию: Лавров выступил за дружбу с Тбилиси
Экономика Статьи
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
05:51
Газовый тупик: Украина готовится к худшему
Экономика
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
05:50
«Один поставщик газа»: Киеву разъяснили российский закон
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение