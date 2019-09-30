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Эксперты назвали среднюю сумму микрозайма в России 

ТАСС + ещё 1 58 минут назад
Названа средняя сумма микрозайма в России
Фото: ТАСС
Средняя сумма займа, выданного микрофинансовыми организациями (МФО) российским заемщикам, по предварительным итогам третьего квартала выросла на 26% по сравнению с началом 2019 года, до 14,5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
"Рынок потребительского кредитования в целом ожидают большие перемены. Не в последнюю очередь они коснутся и микрофинансовых организаций, что, безусловно, отразится на объемах новых выдач, что мы уже и наблюдаем. Какая-то часть игроков вынуждена была уйти с рынка, оставшиеся представители сегмента усилили риск-менеджмент и уже определенное время выстраивают новую стратегию, учитывающую все грядущие и свершившиеся изменения. На сегодняшний день единственным драйвером, поддерживающим рост рынка, является средняя сумма выданного займа", — приводит пресс-служба слова гендиректора БКИ Олега Лагуткина.
По данным организации, МФО с января по август выдали 10,7 млн займов на сумму 152,9 млрд руб. Во втором квартале этот показатель вырос почти на 5% по сравнению с первым кварталом, тогда как за аналогичный период прошлого года рост был в три раза больше — 16%. Таким образом, можно говорить о снижении темпов роста рынка микрофинансирования, отметили в БКИ.
Бюро кредитных историй прогнозирует, что по итогам третьего квартала может быть выдано не более 4,5 млн займов, что будет ниже показателей второго квартала примерно на 10%, а объем выдач, скорее всего, превысит показатели второго квартала (60,4 млрд руб.).
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
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Комментарии1
Экономика , Личный счет , Олег Лагуткин
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