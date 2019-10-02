Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу

Путин объявил о готовности подписать договор с Украиной по газу

Россия готова подписать с Украиной контракт по газу на основе европейского законодательства. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива, если не будет подписан новый договор.