Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу

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Путин объявил о готовности подписать договор с Украиной по газу 

Lenta.ru + ещё 6 52 минуты назад
Россия готова подписать с Украиной контракт по газу на основе европейского законодательства. Об этом сообщил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.
По его словам, Москва готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива, если не будет подписан новый договор.
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока „и „Северного потока-2“. Этим планам помешало решение Европейского суда по газопроводу Opal, сухопутному продолжению „Северного потока“.
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Экономика , Видео , Компании , Газпром
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