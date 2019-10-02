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Названа причина для финансового краха Украины 

Lenta.ru + ещё 8 24 минуты назад
Названа причина для финансового краха Украины
Фото: ТАСС
Ситуация с Приватбанком может стоить Украине сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и привести к потере международного кредитования. Об этом заявил ушедший в отставку с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, сообщает ВВС News Украина.
По его словам, отмена национализации банка, слухи о которой ходят, докажет международным институтам, что страной по-прежнему управляют олигархи.
«Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ», — подчеркнул Данилюк.
Экс-глава СНБО выразил недоумение по поводу информации о возможном компромиссе с олигархом Игорем Коломойским, который ранее управлял Приватбанком. Данилюк подчеркнул, что если речь идет о выплате каких-то компенсаций олигарху, то такая позиция называется не компромиссом, а сдачей интересов.
Он выразил надежду, что его демарш позволит действующим украинским властям избежать неправильных решений по Приватбанку.
Ранее Данилюк назвал свой уход с должности осознанным решением и личной инициативой, которая связана с его несогласием нынешней украинской политикой.
Ранее стало известно, что обсуждение компенсаций Коломойскому или отмены национализации привело в ярость миссию МВФ, работавшую на Украине с 10 по 26 сентября. Киев хотел договориться о новой программе помощи, однако стороны не пришли к соглашению. Переговоры должны продолжиться в ближайшие недели. Украинские власти надеются, что смогут договориться с кредиторами до конца года.
Президента Украины Владимира Зеленского подозревают в близких связях с Коломойским. После его победы на выборах олигарх вернулся в страну, а бывший адвокат Коломойского Андрей Богдан возглавил офис президента. Как отмечает The Economist, если связь подтвердится, то Киев потеряет также политическую и военную поддержку на Западе.
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Комментарии
Экономика , Александр Данилюк , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , The Economist
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