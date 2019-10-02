«Северный поток — 2» построен на 83%

По дну Балтийского моря уложено более 2042 километров газопровода. Строительные работы продолжаются.

Проект «Северный поток — 2» завершен на 83%. Как рассказали в «Газпроме» , было проложено более двух тысяч километров пути.

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Строительные работы продолжаются. Запуск газопровода запланирован уже на 2019 год.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России до Германии. Его мощность составит 55 млрд куб. м. газа в год.