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«Северный поток — 2» построен на 83% 

ТК «Звезда» + ещё 12 42 минуты назад
По дну Балтийского моря уложено более 2042 километров газопровода. Строительные работы продолжаются.
Проект «Северный поток — 2» завершен на 83%. Как рассказали в «Газпроме», было проложено более двух тысяч километров пути.
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Строительные работы продолжаются. Запуск газопровода запланирован уже на 2019 год.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от России до Германии. Его мощность составит 55 млрд куб. м. газа в год.
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Экономика , Видео , Компании , Газпром , ИТАР-ТАСС
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