Китай стал лидером по иностранным инвестициям ЦБ России

До апреля 2018 года наибольшая доля вложений приходилась на США.

Наибольший объем зарубежных активов Банка России на конец марта 2019 года оказался размещен в Китае. Как следует из обзора ЦБ РФ по управлению активами, их доля составила 13,3%: то есть, $65 млрд из $487,4 млрд в долларовом эквиваленте.

Таким образом, Китай сместил США с позиции лидера по иностранным вложениям Банка России: до апреля 2018 года большая часть средств вкладывалась в американский госдолг. Однако, как писали ранее «Вести. Экономика», Россия активно избавляется от американского госдолга: от $96,1 млрд, вложенных в трежериз в апреле прошлого года в июне этого года осталось лишь $10,848 млрд

Впрочем, Китай, конечно, стал лидером по иностранным вложениям, но не по размещению активов в целом. Как следует из материалов ЦБ, с середины 2018 года больше всего активов размещено непосредственно в России. 18,2% активов или $88,6 млрд хранятся в монетарном золоте в хранилище отечественного регулятора.

Второе место по размещению активов ЦБ за рубежом занимает Германия: там размещено 13,2% вложений. 11,6% размещено во Франции, 10,2% — в Японии. Но доля США приходится лишь 9,2% золотовалютных активов ЦБ.

Как следует из обзора регулятора, вкладывается он преимущественно в гособлигации или облигации с государственными гарантиями.