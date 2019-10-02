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Китай стал лидером по иностранным инвестициям ЦБ России 

Вести Экономика + ещё 5 2 часа назад
До апреля 2018 года наибольшая доля вложений приходилась на США.
Наибольший объем зарубежных активов Банка России на конец марта 2019 года оказался размещен в Китае. Как следует из обзора ЦБ РФ по управлению активами, их доля составила 13,3%: то есть, $65 млрд из $487,4 млрд в долларовом эквиваленте.
Таким образом, Китай сместил США с позиции лидера по иностранным вложениям Банка России: до апреля 2018 года большая часть средств вкладывалась в американский госдолг. Однако, как писали ранее «Вести. Экономика», Россия активно избавляется от американского госдолга: от $96,1 млрд, вложенных в трежериз в апреле прошлого года в июне этого года осталось лишь $10,848 млрд
Впрочем, Китай, конечно, стал лидером по иностранным вложениям, но не по размещению активов в целом. Как следует из материалов ЦБ, с середины 2018 года больше всего активов размещено непосредственно в России. 18,2% активов или $88,6 млрд хранятся в монетарном золоте в хранилище отечественного регулятора.
Второе место по размещению активов ЦБ за рубежом занимает Германия: там размещено 13,2% вложений. 11,6% размещено во Франции, 10,2% — в Японии. Но доля США приходится лишь 9,2% золотовалютных активов ЦБ.
Как следует из обзора регулятора, вкладывается он преимущественно в гособлигации или облигации с государственными гарантиями.
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Комментарии20
Экономика , Видео , Компании , Недвижимость , Рынки , Центральный банк России
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