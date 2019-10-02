Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.33
71.35
71.22
Прогноз
07.10 – 14.10
$
63.53
71.53
Индексы и котировки Brent
59.37
+0.20 Золото
1480.96
–0.04 РТС
1329.37
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.0936
–0.0137
17.09
1.1073
29.09
18.09
06.09

Проблемы российских банков сравнили с раковой опухолью 

Lenta.ru 1 час назад
В Центробанке назвали основные причины, повлекшие отзывы лицензий у российских банках. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева, ее слова приводит ТАСС.
По словам Юдаевой, основными факторами стали, в частности, недостаточно эффективный менеджмент, а также слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты. «Важный фактор дестабилизации — попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так, видимо, и в бизнесах собственников», — заключила она и добавила, что скрытые проблемы ведут за собой склонность брать на себя повышенные риски.
Также зампред ЦБ не обошла вниманием валютные кредиты. «Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков. А заемщики их недооценивают», — сказала она. По словам Юдаевой, процесс сокрытия проблем неэффективен со стратегической точки зрения. «Его можно сравнить даже не с пирамидой, а с разрастанием раковой опухоли», — добавила она.
В середине мая принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» писала, что Центробанк в период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года может лишить лицензий 46 банков. Дефолт, по оценке аналитиков, угрожает 10,9 процента действующих банков. В зоне риска в первую очередь небольшие банки за пределами первой сотни.
Последние новости
Глава ФСИН лишился должности Глава ФСИН лишился должности Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках Журналист заявил об издевательствах при аттестации для работы в горячих точках Россия наказала Украину за цистерны Россия наказала Украину за цистерны
Комментарии5
Экономика , Видео , Ксения Юдаева , Демьян Кудрявцев , Центральный банк России , Ведомости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара поймал волну роста
Курс доллара поймал волну роста
Обманутых дольщиков в РФ станет вдвое больше
Обманутых дольщиков в РФ станет вдвое больше7
Johnson&Johnson заплатит из-за «опиоидного кризиса»
Johnson&Johnson заплатит из-за «опиоидного кризиса»
Заемщикам с «серой» зарплатой дадут ссуды
Заемщикам с «серой» зарплатой дадут ссуды
Кабмин обсудит отмену поддержки энергетики на торфе
Кабмин обсудит отмену поддержки энергетики на торфе2
Видео
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Предсказано будущее России без нефти
01:22
Предсказано будущее России без нефти
Экономика
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
00:36
Переход на четырехдневку: что решил Минтруд
Экономика Статьи
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
02:47
Всего один звонок: как мошенники обманывают россиян
Личный счет Статьи
В Москве массово закрылись хостелы
01:07
В Москве массово закрылись хостелы
Недвижимость
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
01:20
Нагрузка на бедных: кому не дадут кредит
Личный счет Статьи
В Госдуму внесен новый бюджет
01:04
В Госдуму внесен новый бюджет
Экономика
В США нашли «ахиллесову пяту» России
00:47
В США нашли «ахиллесову пяту» России
Экономика
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
00:59
Снова санкции: США наказали граждан и компании России
Экономика Компании
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
02:13
Песков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение