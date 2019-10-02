Проблемы российских банков сравнили с раковой опухолью

Центробанке назвали основные причины, повлекшие отзывы лицензий у российских банках. Об этом рассказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева , ее слова приводит ТАСС.

По словам Юдаевой, основными факторами стали, в частности, недостаточно эффективный менеджмент, а также слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты. «Важный фактор дестабилизации — попытки скрыть проблемы как в самих финансовых институтах, так, видимо, и в бизнесах собственников», — заключила она и добавила, что скрытые проблемы ведут за собой склонность брать на себя повышенные риски.

Также зампред ЦБ не обошла вниманием валютные кредиты. «Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков. А заемщики их недооценивают», — сказала она. По словам Юдаевой, процесс сокрытия проблем неэффективен со стратегической точки зрения. «Его можно сравнить даже не с пирамидой, а с разрастанием раковой опухоли», — добавила она.