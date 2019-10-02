Названы сроки готовности «Северного потока-2»

Названы сроки завершения строительства «Северного потока — 2»

Виктор Зубков. На завершение строительства «Северного потока — 2» требуется еще четыре-пять недель, проект в любом случае будет реализован, заявил глава совета директоров Газпрома

Зубков сообщил в кулуарах «Российской энергетической недели», что «нам надо четыре-пять недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь — декабрь, это два месяца, восемь недель», передает ТАСС.

«Если не получим (разрешение от Дании), мы обойдем через нейтральные воды», — добавил он, указав, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании.

Он подчеркнул, что «газопровод будет в любом случае достроен».

Ранее вГазпроме заявляли, что рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока — 2» от властей Дании в октябре 2019 года.

В случае отказа Копенгагена протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.