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Названы сроки завершения строительства «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Названы сроки готовности «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
На завершение строительства «Северного потока — 2» требуется еще четыре-пять недель, проект в любом случае будет реализован, заявил глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков.
Зубков сообщил в кулуарах «Российской энергетической недели», что «нам надо четыре-пять недель, чтобы закончить все, поэтому у нас есть еще ноябрь — декабрь, это два месяца, восемь недель», передает ТАСС.
«Если не получим (разрешение от Дании), мы обойдем через нейтральные воды», — добавил он, указав, что прокладку все же целесообразно осуществлять ближе к Дании.
Он подчеркнул, что «газопровод будет в любом случае достроен».
Ранее вГазпроме заявляли, что рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока — 2» от властей Дании в октябре 2019 года.
В случае отказа Копенгагена протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.
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