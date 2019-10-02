Украина «почти уничтожила» железнодорожное наследие СССР

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что железные дороги в стране почти уничтожены. Об этом сообщает телеканал ICTV.

Гончарук заявил, что в течение последних десяти лет украинскую госсобственность «раскрадывали».

«Все те вещи, которые достались нам от Советского Союза, инфраструктура — она почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители», — рассказал премьер.

В частности, по его словам, более чем на 90 процентов «изношена» компания Укрзалізниця

«Та железная дорога, которую вы сейчас видите, которую вы привыкли представлять, она действительно почти уничтожена», — подчеркнул Гончарук.

«Взгляд» отмечает , что в 2000-х годах Украина была мировым лидером по экспорту вагонов, а в 2010–2011 годах экспортная выручка страны в этой сфере составила три миллиарда долларов.

В 2011 году на Украине производили более 50 тысяч грузовых вагонов. Затем Киев остался без российского рынка сбыта, куда шло 80 процентов продукции, а найти других покупателей ей не удалось.

По данным «Взгляда», на фоне модернизации пассажирского и грузового железнодорожного составов в России вся б/у техника уходит на Украину. Издание отмечает, что гендиректор Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал главной проблемой украинских железных дорог воровство.

«Грузовые вагоны научились делать на Украине. Однако у нас не делают пассажирские вагоны и локомотивы. <…> Проблема в том, что мы тратим миллиарды, а эффект получается нулевой, потому что много воруют», — заявил он.

Охрименко утверждает, что около 50 процентов средств, которые выделяются на ремонт, идут на взятки.

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев отметил, что ежегодно на Украине ремонтируют 250 километров путей, хотя по нормативу надо в десять раз больше.

Кроме того, на поезда часто жалуются жители страны: иногда оказывается, что оконная рама вместо уплотнителя забита использованными целлофановыми пакетами.

По версии «Взгляда», об уничтожении железной дороги власти заявили не просто так: они готовят почву для разделения Укрзалізницi на три компании — оператора инфраструктуры (самих железных дорог), грузового перевозчика и пассажирского перевозчика. По задумке, компании станут публичными, их акции разместят на международной бирже, благодаря чему появятся деньги на модернизацию и обновление парка.

Руководство страны также хочет приватизировать железнодорожные компании, оставив в собственности государства только железнодорожное полотно. Опрошенные «Взглядом» эксперты предупредили, что это может закончиться ростом тарифов, увеличением количества аварий и даже прекращением дорожного сообщения.