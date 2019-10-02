Продукты подорожают на 3,2%

По итогам текущего года цены на продовольствие вырастут на 3–3,5%, сообщила газета «Известия». Среди продуктов, которые подорожают больше всего — яйца, сахар и мясо птицы.

Было отмечено, что увеличение цен находится в рамках уровня инфляции и связано с сезонным фактором, так как корма и сахар дорожают к зиме в силу увеличения издержек их производства.

За текущий год продукты уже подорожали на 1,7%, но эксперты из Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) пообещали, что дальнейший рост цен будет плавным.

В АКОРТ сообщили, что крупные торговые сети намерены как можно дольше продавать товары по прежним ценам, особенно это касается товаров первой необходимости. Явный скачок цен был зафиксирован с января по март текущего года с увеличением НДС, но с марта наблюдался спад инфляции, и перечисленные продукты уже успели подешеветь по сравнению с январем 2019 года.

Ранее сообщалось, что из-за ужесточения мер ветеринарного контроля может подорожать молочная продукция.