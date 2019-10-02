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Продукты подорожают на 3,2% 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
По итогам текущего года цены на продовольствие вырастут на 3–3,5%, сообщила газета «Известия». Среди продуктов, которые подорожают больше всего — яйца, сахар и мясо птицы.
Было отмечено, что увеличение цен находится в рамках уровня инфляции и связано с сезонным фактором, так как корма и сахар дорожают к зиме в силу увеличения издержек их производства.
За текущий год продукты уже подорожали на 1,7%, но эксперты из Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) пообещали, что дальнейший рост цен будет плавным.
В АКОРТ сообщили, что крупные торговые сети намерены как можно дольше продавать товары по прежним ценам, особенно это касается товаров первой необходимости. Явный скачок цен был зафиксирован с января по март текущего года с увеличением НДС, но с марта наблюдался спад инфляции, и перечисленные продукты уже успели подешеветь по сравнению с январем 2019 года.
Ранее сообщалось, что из-за ужесточения мер ветеринарного контроля может подорожать молочная продукция.
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Комментарии54
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , газета "Известия"
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