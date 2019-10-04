Предсказана судьба РФ при нефти по десять долларов

Предсказана судьба России при нефти по десять долларов

Минфин России подсчитал ущерб в случае падения цен на нефть российской марки Urals до десяти долларов за баррель. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты министерства.

При реализации подобного сценария в первый год государственная казна недополучит около пяти процентов ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Если же такая ситуация продлится в течение десяти лет, то ущерб уже составит около 70 процентов.