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Предсказана судьба России при нефти по десять долларов 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Предсказана судьба РФ при нефти по десять долларов
Фото: ТАСС
Минфин России подсчитал ущерб в случае падения цен на нефть российской марки Urals до десяти долларов за баррель. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расчеты министерства.
При реализации подобного сценария в первый год государственная казна недополучит около пяти процентов ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Если же такая ситуация продлится в течение десяти лет, то ущерб уже составит около 70 процентов.
Однако такое развитие событий крайне маловероятно, заявила экономист Александра Суслина. По ее мнению, Минфин рассчитал этот сценарий из технических соображений. В самом министерстве на вопрос о вероятности подобного исхода не ответили.
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Экономика , Александра Суслина , Минфин
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