Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.56
$
64.84
70.91
71.14
Прогноз
30.09 – 07.10
$
63.40
70.00
Индексы и котировки Brent
58.29
+0.10 Золото
1505.45
+0.13 РТС
1311.65
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
04.10
1.0982
–0.0059
19.09
1.1041
01.10
20.09
09.09

Глава ФРС заявил, что экономика США находится в хорошем положении 

ТАСС 1 час назад
«Экономика США находится в хорошем положении»
Фото: РИА Новости
Экономика США находится в хорошем положении, несмотря на наличие некоторых рисков. Такое мнение выразил в четверг глава выполняющей функции центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Уровень безработицы достиг минимума почти за 50 лет, инфляция приближается к целевой отметке в 2%. Хотя не все в полной мере разделяют экономические возможности, а экономика сталкивается с некоторыми рисками, в целом она, как я люблю говорить, находится в хорошем положении", — заявил Пауэлл на проходящей в ФРС конференции, посвященной вопросам занятости и стабильности цен.
Житель Курска отсудил два миллиона за утерянный клад
ТАСС: последние новости
В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет В сентябре безработица в США достигла минимума за 50 лет Власти Польши утверждают, что после 2022 года страна откажется от российского газа Власти Польши утверждают, что после 2022 года страна откажется от российского газа "Известия": эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов "Известия": эксперты спрогнозировали темпы подорожания продуктов
Экономика , Рынки , Джером Пауэлл , ФРС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки запуска «Турецкого потока»
Названы сроки запуска «Турецкого потока»
Безработица в США достигла минимума за 50 лет
Безработица в США достигла минимума за 50 лет
Стало известно об уровне годовой инфляции в октябре
Стало известно об уровне годовой инфляции в октябре2
Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно
Фондовые торги в РФ завершились разнонаправленно
Новак рассказал о европейских тарифах на транзит газа
Новак рассказал о европейских тарифах на транзит газа1
Видео
«Северный поток-2»: что решила Дания
00:53
«Северный поток-2»: что решила Дания
Экономика Статьи
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
10:40
Путин сделал заявление о договоре с Украиной по газу
Экономика
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
03:53
Россиян ждет жизнь в «консервных банках»
Недвижимость
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
01:08
Картошка с салом: чего хочет Лукашенко
Экономика Статьи
Мировой рынок рухнул
04:47
Мировой рынок рухнул
Рынки
В России произошло «чудо» в карточных платежах
01:00
В России произошло «чудо» в карточных платежах
Личный счет
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
02:57
«Даже не знаю, что там осталось»: Путин вспомнил Украину
Экономика
«Вот-вот рухнет»: доллар ждет обвал
04:14
«Вот-вот рухнет»: доллар ждет обвал
Рынки Статьи
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
03:44
Эксперты оценили новые параметры бюджета РФ
Экономика
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
03:59
Путин оценил ситуацию с «Северным потоком-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение