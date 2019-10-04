Экономика США находится в хорошем положении, несмотря на наличие некоторых рисков. Такое мнение выразил в четверг глава выполняющей функции центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"Уровень безработицы достиг минимума почти за 50 лет, инфляция приближается к целевой отметке в 2%. Хотя не все в полной мере разделяют экономические возможности, а экономика сталкивается с некоторыми рисками, в целом она, как я люблю говорить, находится в хорошем положении", — заявил Пауэлл на проходящей в ФРС конференции, посвященной вопросам занятости и стабильности цен.