Названы города-лидеры по уровню зарплат

Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется, при этом больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — работники южных городов, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Как считали показатели

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и составили их рейтинг по уровню зарплат.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

Соотношение доходов и расходов

В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 миллионов человек.

Как показало исследование РИА Новости, в городах с высокими зарплатами цены зачастую несколько выше среднероссийских, но даже с учетом этого фактора разница в доходах ощутима.

Соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8. При этом в среднем работники в крупном российском городе получают ежемесячно сумму, примерно в два раза перекрывающую средние потребительские расходы.

В лидерах — Москва и Южно-Сахалинск

Как свидетельствует рейтинг, в 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг.

Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, это дает ему второе место.

Средняя зарплата в Москве в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей, в Южно-Сахалинске — 90,6 тысячи. Всего же более 80 тысяч рублей получают жители пяти городов.

При этом по уровню цен Москва и Южно-Сахалинск только на шестом и седьмом местах. Еще более высокие цены среди 100 исследуемых городов — в Петропавловск-Камчатском, Магадане, Нарьян-Маре, Салехарде и Якутске.

Лидирующие позиции северных городов

Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).

Несмотря на близкие реальные зарплаты, номинальные в них сильно отличаются. В Салехарде средние зарплаты выше, чем в Ханты-Мансийске на 22%, но разница в ценах фактически уравнивает уровень жизни в них.

Как отмечают эксперты, в целом вполне ожидаемо, что лидирующие позиции занимают города из северных, нефтегазовых регионов. Высокоприбыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям больше платить своим работникам, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность этих городов.

Южные города — в конце рейтинга

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6.

Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять — столицы северокавказских республик. Как поясняют эксперты, это во многом объясняется относительной слабостью их экономик и достаточно низким уровнем официальных зарплат.

Поэтому даже невысокие цены в этих регионах не компенсируют низкий уровень номинальных зарплат.

Зарплаты в мегаполисах

Из городов-миллионников самый "зажиточный", не считая Москву, — Санкт-Петербург. Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора там составляет 2,89, что соответствует седьмому месту в рейтинге. Таким образом, реальные зарплаты в северной столице в 1,3 раза меньше, чем в Москве.

Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе — 2,31, в Екатеринбурге — 2,28 и в Казани — 2,27.

Среди отстающих крупнейших городов — Воронеж (1,96) и Волгоград (1,91).

При этом из рейтинга следует, что не все города-миллионники достигают высоких мест за счет высоких зарплат, в некоторых высокий реальный уровень доходов объясняется относительно низкими ценами.

К таким городам относятся Омск и Челябинск. В первом городе соотношение зарплат и цен находится на уровне 2,17, это 35-е место в рейтинге. При этом по уровню номинальной средней зарплаты город занимает лишь 55-е место, зато стоимость фиксированного набора товаров и услуг у него ниже, чем у 93 городов из представленных 100.

Уровень зарплат в Челябинске 49-й, а по соотношению зарплат и фиксированного набора город находится на 29-м месте, так как цены тут лишь немного выше омских (девятый город по дешевизне товаров и услуг).

Город с самой низкой стоимостью фиксированного набора товаров и услуг — Саранск.

* Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.