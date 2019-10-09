Роль экспортера газа предрекли Украине в США

Роль экспортёра газа предрекли Украине в США

Украина в будущем сможет поставлять соседям газ собственной добычи благодаря расширению сети международных газопроводов. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри

По его словам, росту объёма поставок газа, а также коммерческой активности будет способствовать увеличение доступа поставщиков к украинским газохранилищам.

США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности, — написал Перри после встречи с украинским коллегой Алексеем Оржелем в своём Twitter. Engaging trilateral meeting with Ukrainian Energy Minister

Oleksii Orzhel and Polish Deputy Energy Minister Tomasz Dąbrowski. The United States strongly supports Ukraine and Poland’s effort to enhance regional energy security. pic.twitter.com/watnvey01U— Rick Perry (@SecretaryPerry) 7 октября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что польская энергетическая компания PGNiG будет поставлять на Украину газ, приобретённый в США. Покупателем топлива выступила фирма Energy Resources of Ukraine (ERU). Поставки должны начаться в ноябре 2019 года. Сжиженный природный газ (СПГ) будет доставлен танкером из США на терминал Свиноуйсьце. После регазификации он поступит на Украину через пограничный газопровод в Германовицах.