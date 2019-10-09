Киев не намерен продлевать с Москвой контракт по транзиту газа всего на один год, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает ТАСС. Целью украинских политиков является долгосрочный договор, заключённый по «европейским правилам.
»Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Продлевать (контракт) на один год по старым правилам нам просто не подходит», — приводит агентство слова Гончарука.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о намерении украинского правительства отказаться от продления краткосрочного договора с Москвой по транзиту газа заявил директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко. Его слова стали реакцией на высказывание президента России РФ Владимира Путина, который отметил, что, Москва готова продлить существующий транзитный контракт, если до 2019 года не будет подписан новый. В срок до 1 января 2020 года Киев планирует передать деятельность по транспортировке газа новой компании «Оператор газотранспортной системы Украины", контракт с которой у России должен основываться на европейском законодательстве.
Витренко подчеркнул, что Украина успеет внедрить „европейские правила“ до конца 2019 года. По его словам, процессом займётся Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая должна внедрить европейские сетевые кодексы, а также разработать нормативные акты, регулирующие балансировку, распределение мощностей, тарифы.
При этом Витренко назвал альтернативу продлению договора с Москвой в случае, если требования ЕС не будут выполнены. По его мнению, Киеву логичнее будет заключить „свопы“, предусматривающие приём газа на границе с Россией и возврат его на границе с ЕС.