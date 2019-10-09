Газовый спор: Украина ответила отказом России

Киев не намерен продлевать с Москвой контракт по транзиту газа всего на один год, заявил премьер-министр Алексей Гончарук сообщает ТАСС. Целью украинских политиков является долгосрочный договор, заключённый по «европейским правилам.

»Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам. Продлевать (контракт) на один год по старым правилам нам просто не подходит», — приводит агентство слова Гончарука.

Ранее, как сообщал «Рамблер», о намерении украинского правительства отказаться от продления краткосрочного договора с Москвой по транзиту газа заявил директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко . Его слова стали реакцией на высказывание президента России РФ Владимира Путина , который отметил, что, Москва готова продлить существующий транзитный контракт, если до 2019 года не будет подписан новый. В срок до 1 января 2020 года Киев планирует передать деятельность по транспортировке газа новой компании «Оператор газотранспортной системы Украины", контракт с которой у России должен основываться на европейском законодательстве.

Витренко подчеркнул, что Украина успеет внедрить „европейские правила“ до конца 2019 года. По его словам, процессом займётся Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, которая должна внедрить европейские сетевые кодексы, а также разработать нормативные акты, регулирующие балансировку, распределение мощностей, тарифы.