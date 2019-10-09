Украина не согласилась на желание России по газу

Краткосрочное продление действующего контракта на транзит российского газа в Европу не нужно Украине, никакого другого варианта, кроме долгосрочного соглашения, быть не может. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев , передает РИА Новости.

По его словам, Украина создаст нового оператора и передаст его «Магистральным газопроводам Украины». После этого Россия сможет подписать контракт только с ним.

«Я, если честно, мне сложно представить, зачем новой компании, зачем украинской стороне может быть интересно продолжение старого контракта», — подчеркнул он.

Трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией прошли в сентябре. Киев и Брюссель настаивают на заключении многолетнего контракта с фиксированными объемами газа. Это позволит инвесторам вкладывать деньги в газотранспортную систему страны и модернизировать ее.

В свою очередь Россия хочет продлить нынешний контракт на год. Президент Владимир Путин позднее отметил, что Москва согласна на украинские условия, если республика успеет внедрить европейские правила.

В свою очередь исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко , комментируя слова Путина, предположил, что Россия хочет дождаться провала Украины в этом вопросе. Он добавил, что соглашению также мешают такие действия Москвы, как требование к Украине отказаться от долга, невозможность для нее получать на российско-украинской границе газ из Туркменистана, газ от независимых добытчиков в России и газ для европейских контрагентов «Газпрома»

Желание Москвы подписать краткосрочный контракт связано с решением Европейского суда по газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока». «Газпром» потерял право использовать его почти полностью, что поставило под вопрос исполнение европейских контрактов без транзита через Украину.