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Банк России рассматривает варианты снижения ключевой ставки в 2019 году 

ТАСС 4 часа назад
ЦБ высказался о снижении ключевой ставки
Фото: ТАСС
Банк России рассматривает разные варианты снижения ключевой ставки в 2019 году. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Мы рассматриваем разные варианты. Сейчас говорить конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы не решилась", — сказала она, отвечая на вопрос, является ли для ЦБ основным сценарием еще два снижения ставки в 2019 году.
Ранее Набиуллина сказала, что ЦБ планирует смягчать ДКП быстрее, чем предполагалось ранее.
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