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На Западе обеспокоились таянием вечной мерзлоты в России 

News.ru 6 часов назад
Глобальное потепление подтачивает российскую «нефтянку»
Фото: Gazprom/Global Look Press
Глобальное потепление представляет угрозу для российской нефтегазовой промышленности, подчёркивают западные специалисты. Из-за таяния вечной мерзлоты почва скоро перестанет выдерживать на себе нефтедобывающую инфраструктуру. Так как основные нефтегазовые проекты России сегодня сосредоточены на Севере, для борьбы с последствиями оттаивания почвы придётся потратить огромные средства, что может увеличить цену российского топлива. Однако отечественные специалисты призывают не паниковать.
Добыча нефти и газа в условиях вечной мерзлоты не должна допускать оттаивание земли вокруг скважин. Если это случится, уже пробуренные скважины могут разрушиться. Для того, чтобы сам процесс бурения не приводил к такому эффекту, оборудование размещается на специальных бетонных платформах. Летом верхний слой вечной мерзлоты тает, но заполярная инфраструктура построена с учётом этого короткого периода нестабильности почвы. Как пишет аналитик портала Oil Price Вананд Меликсетян, длинные зимы и короткие летние сезоны создавали условия для процветания российской нефтегазовой индустрии за полярным кругом. Однако скоро всё может измениться.
Так как в результате изменения климата температура возрастает, а сезон таяния вечной мерзлоты продлевается, это дестабилизирует основание, на котором построена инфраструктура, — подчёркивает Вананд Меликсетян. — Согласно последнему докладу Международной панели по изменению климата (МПИК), вечная мерзлота переживает период стремительного изменения, что ставит под угрозу структурную стабильность и функциональную производительность инфраструктуры.
Под угрозой таяния вечной мерзлоты и связанных с этим последствий находится 45% российских газовых полей, добавляют в МПИК. И в России это уже осознают: новые проекты на Ямале разработаны с учётом пессимистичных прогнозов по климату. Как пишет Bloomberg, буровая установка флагманского проекта «Ямал СПГ», размещена на 65 000 свай, вбитых на 28 метров в вечную мерзлоту. Чем глубже, тем меньше шансов, что слой почвы на этом уровне оттает. Тем не менее старые буровые платформы не застрахованы от климатических изменений, а необходимость забираться всё глубже в землю увеличивает стоимость добычи нефти и газа. Жёсткие условия Севера и без того усложняли подобные работы.
Такие проекты, как «Ямал», разработаны с учётом прогнозов относительно степени деградации вечной мерзлоты, — добавляет автор портала Oil Price. — Однако арктическая почва может дестабилизироваться гораздо больше при высоком уровне выбросов в атмосферу. Особенно это угрожает старой инфраструктуре, которая была построена в период, когда изменение климата не принималось всерьёз.
Опасность глобального потепления в этом году осознало российское индустриальное лобби, которое, по данным The Economist, до последнего времени блокировало ратификацию Россией Парижского соглашения по климату. В день открытия саммита ООН по климату 23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о ратификации соглашения.
Однако, по данным программы арктического мониторинга и оценки Арктического Совета, эти запоздалые меры не смогут полностью предотвратить изменение климата в России. Даже если выбросы парниковых газов сократят в соответствии с задачами Парижского соглашения по климату, в перспективе это только стабилизирует вечную мерзлоту на уровне 45% от текущих значений. Если не делать ничего, несущая способность почвы на Ямале к 2025 году упадёт на 25-50% по сравнению с показателями 1965-1975 гг. Южнее, в районе Уренгоя, аналогичная цифра может составить 50-75%.
Российские эксперты призывают не преувеличивать угрозу от изменения климата, по крайней мере в краткосрочной перспективе. По мнению руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника, тема климата используется на Западе, чтобы помешать добыче углеводородов в России, хотя многие страны, включая США, продолжают возлагать большие надежды на экспорт нефти и газа. Потепление в Арктике, между тем, открывает для России новые возможности по использованию этого региона.
Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности:
Таяние льдов в Арктике открывает возможности для круглогодичной навигации, упрощает её — не надо будет постоянно задействовать ледоколы. А Россия делает большую ставку на использование Северного морского пути.
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Комментарии2
Экономика , Статьи , Дмитрий Медведев , Александр Пасечник , Фонд национальной энергобезопасности , ООН , Bloomberg
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