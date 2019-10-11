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В Германии сочли невозможной остановку проекта «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 7 часов назад
Запуск «Северного потока— 2» неизбежен
Фото: ТАСС
Министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Кармп-Карренбауэр заявила, что запуск «Северного потока — 2» невозможно остановить.
Этот проект важен для энергетической безопасности Германии и диверсификации поставок газа, заявила политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.
«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто «Северный поток — 2» можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», — сказала министр.
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что этот проект сложен, но отметила, что Россия зарекомендовала себя надежным партнером.
Напомним, проект «Северный поток — 2» — это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Европейскими партнерами Газпрома по газопроводу являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.
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Комментарии
Экономика , Газпром , Shell , РИА Новости
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