Запуск «Северного потока— 2» неизбежен

В Германии сочли невозможной остановку проекта «Северный поток — 2»

Министр обороны Германии и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Кармп-Карренбауэр заявила, что запуск «Северного потока — 2» невозможно остановить.

Этот проект важен для энергетической безопасности Германии и диверсификации поставок газа, заявила политик, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

«Было бы нечестно создавать впечатление, как будто «Северный поток — 2» можно еще остановить, учитывая ход событий и уже достигнутые договоренности», — сказала министр.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что этот проект сложен, но отметила, что Россия зарекомендовала себя надежным партнером.

Напомним, проект «Северный поток — 2» — это строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.