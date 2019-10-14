Переиграли: экономика РФ слишком медленно растет

Переиграли

Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным трендом — самый позитивный прогноз по росту ВВП по итогам года предполагает всего 1,3 процента, в то время как в 2018-м экономика выросла на 2,3 процента. Однако России уже в ближайшие годы удастся переломить общемировой тренд — это станет возможным благодаря нацпроектам и будет связано с вводом в эксплуатацию объектов инфраструктуры, которые дадут толчок экономике России. Рывок мирового масштаба — в материале «Ленты.ру».

Разбежались

Реализация национальных проектов в ближайшие годы будет главным драйвером экономического развития России. Только в 2019-2021 годах нацпроекты принесут российскому ВВП дополнительно около 1,6 процента роста, считают аналитики Газпромбанка . «Мы оценили влияние бюджетных ассигнований, предусмотренных на нацпроекты, на темпы экономического роста и посчитали, что это может добавить 1,6 процентного пункта в совокупности в ближайшие три года — до 2021 года», — заявил главный экономист кредитного учреждения Сергей Коныгин.

Нацпроекты реализуются в рамках майского указа президента Владимира Путина о стратегических целях развития страны. До 2025 года в России собираются реализовать сразу 13 программ: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Стоимость нацпроектов оценивается почти в 26 триллионов рублей, половина из которых (13 триллионов) поступит из федерального бюджета, а остальное возьмут из бюджетов регионов (4,9 триллиона), внебюджетных источников (7,5 триллиона) и государственных внебюджетных фондов (147,8 миллиарда).

В нацпроекты заложены цели, согласно которым в конце 2024 года Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, а темпы роста ВВП страны через шесть лет — быть выше среднемировых (при инфляции, не превышающей четыре процента). По оценке Всемирного банка , мировая экономика в 2019 году вырастет на 3,2 процента (у развивающихся стран средний рост составит 4,1 процента), в 2020-м мировой ВВП увеличится на 3,5 процента (в развитых странах — 4,7 процента). Показатели бедности в России, как ожидается, благодаря нацпроектам упадут в два раза к концу 2024 года. По состоянию на второй квартал 2019 года, по данным Росстата, в России 21 миллион граждан живут за чертой бедности.

Под вопросом

На фоне замедления глобальной экономики, почти непрерывного падения доходов россиян с 2014 года и ухудшения инвестиционного климата России пока не удалось приблизиться к целевым показателям, заложенным в нацпроектах. Согласно прогнозу Минэкономразвития , по итогам 2019 года рост экономики страны составит 1,3 процента, а инфляция — 3,8 процента.

При этом доходы россиян не продемонстрируют роста уже шестой год подряд (ожидается, что они покажут околонулевой рост — 0,1 процента, хотя ранее прогнозировался рост в один процент). Помимо этого, в своем прогнозе ведомство пересмотрело в худшую сторону ожидания на ближайшие годы. Так, прогноз по росту ВВП в 2020 году был снижен с двух процентов до 1,7 процента, а прогноз по инфляции — с 3,8 процента до трех процентов. В 2021-2022 годах рост ВВП составит уже 3,1-3,2 процента, а инфляция достигнет целевого уровня 4 процента.

В Минэкономразвития основным драйвером роста российской экономики считают инвестиции, которые в 2020 году вырастут на пять процентов, в 2021 году — на 6,5 процента, в 2022-м — на 5,8 процента. Инвестиции будут расти за счет снижения избыточных административных издержек бизнеса, считают в ведомстве. Также положительно на инвестиционном климате России скажется поддержка инвестиционной активности в регионах, изменение структуры кредитования, появление новых источников финансирования инвестиций и восстановления доверия к правоохранительной и судебной системе страны.

Счетной палате даже пересмотренный в негативную сторону прогноз Минэкономразвития по росту экономики сочли слишком оптимистичным. По мнению главы ведомства Алексея Кудрина, в 2019 году ВВП России вырастет только на один процент, а в 2020-м его рост не превысит 1-1,3 процента. Он утверждает, что одних только нацпроектов мало, чтобы вывести Россию на целевые темпы роста ВВП, поскольку они предполагают постепенный, а не взрывной рост экономики. «Нацпроекты являются скорее планами эволюционного развития, но не прорывного», — считает Кудрин. Если в России рассчитывают на взрывной рост ВВП, то необходимы меры, которые выходят за рамки нацпроектов.

Отложенный эффект

Еще более пессимистичный прогноз представили аналитики Альфа-банка , по подсчетам которых влияние нацпроектов на экономику России будет не более 0,2 процента ежегодно в период с 2019 по 2020 год. По мнению специалистов, к 2024 году рост российского ВВП может достигнуть отметки 1,6 процента, однако это только половина от целевого уровня. Аналитики пояснили причины сдержанного влияния нацпроектов на экономику — одной из главных причин они назвали нарушение сроков их реализации.

Так, в августе Счетная палата сообщала, что исполнение расходов в первом полугодии 2019 года составило только 32,4 процента. Кроме того, а Альфа-банке отметили, что расходы по нацпроектам, которые заложены на 2019 год, в основном ориентированы на развитие инфраструктуры. Из-за этого эффект от их реализации будет ощущаться с запозданием. Однако аналитики Газпромбанка ожидают, что именно инфраструктурная ориентированность поможет добавить 1,6 процента к росту ВВП на ближайшие три года.

Они поясняют, что пока добавленный эффект воздействия на экономику действительно невелик — в 2019 году, по их прогнозам, из-за сдержанного роста инвестиций он составит 0,1 процента роста. Однако уже в 2020-2021 годах рост станет намного более ощутимым — на уровне 0,7-0,8 процентного пункта ежегодно. Такой рост будет напрямую зависеть не только от объемов финансирования нацпроектов из бюджета, но также от темпов ввода инфраструктурных объектов в эксплуатацию.

«Мы думаем, что в конце этого года — в следующем году начнется процесс перехода объектов инфраструктуры в стадию завершенных, что приведет к увеличению темпов роста экономики», — пояснил Сергей Коныгин.