Россия и Саудовская Аравия создают нефтяные технологии

Россия и Саудовская Аравия создадут новые технологии в нефтяной сфере

Россия и Саудовская Аравия готовятся к совместной разработке новых технологий в нефтяной сфере, отвечающих целям сохранения окружающей среды и поддержания климата, сообщил российский министр энергетики Александр Новак в интервью изданию Arab News в преддверии визита президента Владимира Путина в Эр-Рияд.

"Мы ведем подготовительную работу по разработке новых прорывных технологий, которые позволят приспособить нефть к текущей повестке в сфере климата и окружающей среды", — сказал Новак, комментируя вопрос о перспективах сотрудничества России и Саудовской Аравии в энергетике.

Подписанная в июле странами ОПЕК+ хартия о бессрочном сотрудничестве также станет базисом для работы в этом направлении, добавил министр.

"Этот документ будет служить не только для того, чтобы улучшить понимание и доверие между странами ОПЕК и "не ОПЕК". Он также станет основой для совместной работы по разработке новых технологий, которые позволят адаптировать нефть к текущей климатической и экологической повестке, требованиям обеспечения глобальной энергетической безопасности и реализации целей ООН в области устойчивого развития", — сказал он.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.