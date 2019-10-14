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Россия и Казахстан поспорили из-за Украины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россия и Казахстан поспорили из-за Украины
Фото: ТАСС
Евразийская экономическая комиссия признала действия России по ограничению транзитных поставок угля из Казахстана на Украину созданием торговых барьеров. Разногласия Москвы и Нур-Султана планируется обсудить на межправкомиссии 14-15 октября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.
По данным газеты, в России признавали, что не полностью согласовывают заявки казахстанских компаний на транзит на Украину, однако заявляли, что те не в полной мере реализуют даже согласованные объемы поставок. В Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана заявили, что в октябре Москва оставила квоты для поставок угля из Казахстана на уровне сентября и согласовала заявки только двух компаний. Остальные заявки Россия отклонила без объяснения причин, сказал замглавы ассоциации Максим Кононов.
Власти Казахстана оценивают потери от недопоставок угля на украинский рынок в 11 миллионов долларов ежемесячно. Помимо этого убытки несут казахстанские железные дороги — они из-за снижения грузооборота недополучают 0,12 миллиона долларов в месяц. Казахстанская сторона также добавила, что из-за ограничений поставок на Украину переизбыток угля образовался и на внутреннем российском рынке, что привело к отказу от казахстанского топлива со стороны российских потребителей. Это негативно сказалось на стоимости угля.
При этом власти Казахстана отметили, что с июня по сентябрь Белоруссия, которая почти не имеет собственной добычи угля, нарастила поставки на Украину на один миллион тонн, что в два раза больше, чем за весь 2018 год. Источники издания утверждали, что реэкспорт на украинскую территорию через Белоруссию осуществляют многие российские компании.
В России с 1 июня вступил в силу закон о запрете поставок угля и нефтепродуктов из России на Украину. Исключение может быть сделано только в том случае, если соответствующее разрешение выдаст Минэкономразвития. Формально ограничения не касаются транзитных грузов, однако фактически Россия квотировала поставки угля через свою территорию. Это привело к недовольству со стороны Казахстана и Киргизии, которые являются поставщиками топлива на украинский рынок.
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Экономика , Максим Кононов , Минэкономразвития , Евразийская экономическая комиссия
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