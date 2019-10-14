Россия и Казахстан поспорили из-за Украины

Евразийская экономическая комиссия признала действия России по ограничению транзитных поставок угля из Казахстана на Украину созданием торговых барьеров. Разногласия Москвы и Нур-Султана планируется обсудить на межправкомиссии 14-15 октября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

По данным газеты, в России признавали, что не полностью согласовывают заявки казахстанских компаний на транзит на Украину, однако заявляли, что те не в полной мере реализуют даже согласованные объемы поставок. В Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана заявили, что в октябре Москва оставила квоты для поставок угля из Казахстана на уровне сентября и согласовала заявки только двух компаний. Остальные заявки Россия отклонила без объяснения причин, сказал замглавы ассоциации Максим Кононов

Власти Казахстана оценивают потери от недопоставок угля на украинский рынок в 11 миллионов долларов ежемесячно. Помимо этого убытки несут казахстанские железные дороги — они из-за снижения грузооборота недополучают 0,12 миллиона долларов в месяц. Казахстанская сторона также добавила, что из-за ограничений поставок на Украину переизбыток угля образовался и на внутреннем российском рынке, что привело к отказу от казахстанского топлива со стороны российских потребителей. Это негативно сказалось на стоимости угля.

При этом власти Казахстана отметили, что с июня по сентябрь Белоруссия, которая почти не имеет собственной добычи угля, нарастила поставки на Украину на один миллион тонн, что в два раза больше, чем за весь 2018 год. Источники издания утверждали, что реэкспорт на украинскую территорию через Белоруссию осуществляют многие российские компании.