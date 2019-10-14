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Новак оценил ситуацию с качеством топлива в России 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Новак оценил ситуацию с качеством топлива в России
Фото: РИА Новости
Ситуация с качеством топлива на автозаправках в России улучшается, при этом власти продолжают его контроль, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ.
"Я думаю, что на большинстве заправок таких проблем нет, потому что они принадлежат именно вертикально-интегрированным компаниям, таким как "Газпром нефть", "Лукойл", "Роснефть" — там проблем таких нет. На многих частных заправках такие проблемы действительно выявлялись, но идет большая работа, создана специальная комиссия на правительственном уровне, которая занимается этими вопросами, осуществляет проверки, вводит штрафы. Сейчас ситуация гораздо лучше, чем была раньше, тем не менее, такая работа продолжается", — рассказал Новак.
Росстандарт выявил, что на каждой пятой (19%) автозаправке в РФ не доливают бензин, по данным проведенной в 2019 году проверки, сообщала в сентябре газета "Известия". Всего агентство проинспектировало чуть более 200 автозаправочных станций, и в 39 случаях специалисты зафиксировали нарушения.
При этом в Росстандарте отметили, что проверки проводились как планово, с предварительным уведомлением организаций, так и внепланово — в присутствии представителя АЗС. Кроме того, Росстандарт изучил качество топлива на заправках и выяснил, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Также в агентстве отметили, что выросло количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках.
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Экономика , Александр Новак , Газпромнефть , Лукойл , Минэнерго , Роснефть , газета "Известия" , НТВ
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